Sucesos

Miguel Ángel Rodríguez absuelto por caso Reaseguros: ‘Temí no poder ver este día’

Expresidente fue absuelto este viernes por peculado en el caso Reaseguros del INS, 25 años después de iniciada la investigación.

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Por Christian Montero
Este viernes 29 de mayo del 2026 se leyó la sentencia del juicio por supuestos pagos indebidos en negocios de reaseguros del Instituto Nacional de Seguros. El Expresidente Miguel Ángel Rodríguez es uno de los imputados.
“Lo que me llegó al corazón es cuando la señora presidenta dijo que no había ni un solo hecho que me relacionara con un plan delictivo", expresidente Miguel Ángel Rodríguez, tras ser absuelto en el caso Reaseguros. (Jose Cordero/José Cordero)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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