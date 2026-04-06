Nogui Acosta, futuro jefe de fracción oficialista, cuestiona ‘canibalización’ del ROP

Nogui Acosta, futuro jefe de la fracción chavista del PPSO, afirmó que se opone a la entrega total de los recursos del ROP y advirtió de los efectos que tendría una propuesta de este tipo.

Nogui Acosta, futuro jefe de la fracción chavista del Partido Pueblo Soberano (PPSO), advirtió sobre el riesgo de “canibalizar” el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), al permitir la entrega total de los recursos acumulados en ese fondo, como lo pretenden varias propuestas de ley bajo análisis de la Asamblea Legislativa.

Durante una entrevista en el programa Nuestra Voz, el legislador electo y exministro de Hacienda, manifestó su desacuerdo con las iniciativas, al considerar que el ROP, creado en el 2000, es parte de un andamiaje más complejo que procura la protección de las personas pensionadas, en el largo plazo.

“No podemos seguir canibalizando temas que se construyeron más o menos 26 años y que hoy se quieren repartir, como si fuera algo que no tiene un componente integral en la atención de las personas”, afirmó.

El exministro de Hacienda también fue tajante en dar su posición, sobre las propuestas que se tramitan en el Congreso: “En las condiciones en las que estamos hoy, creo que Nogui Acosta, en lo personal, no está de acuerdo con la entrega”.

Acosta también señaló la necesidad de tomar en cuenta un tema de justicia intergeneracional en el debate, ante el eventual impacto negativo que sufrirían las personas más jóvenes. “No podemos tomar una decisión que beneficie a una generación versus otra”, señaló.

Acosta: ‘No es un ahorro’

El ROP fue creado mediante la promulgación de la Ley de Protección al Trabajador, como un complemento al régimen básico de pensiones, con el objetivo de fortalecer los ingresos de los trabajadores al momento de su retiro.

Su diseño se hizo tomando en cuenta que el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social, batalla contra un creciente deterioro financiero, presionado por la morosidad estatal, el envejecimiento poblacional, menos cotizantes y la carga de casi 400.000 pensionados.

“El ROP no es un ahorro, es un componente de la pensión”, recalcó. En esa línea, advirtió que debido a las presiones que enfrenta el IVM, el país debe sostener una discusión sobre el tema de mayor profundidad.

El futuro jefe de fracción oficialista añadió que este tema deberá ser analizado dentro de la bancada de Pueblo Soberano, al considerar que se trata de una decisión que implica responsabilidad política y visión de largo plazo. “Esa discusión la tenemos que llevar a la bancada”, indicó.

Asimismo, vinculó el debate con el enfoque del actual gobierno, al señalar que una de sus premisas ha sido trabajar para las futuras generaciones, lo que —según dijo— refuerza la necesidad de evitar decisiones que comprometan la sostenibilidad del sistema.

Tres iniciativas de ley hacen fila en el plenario para iniciar su discusión en ese órgano legislativo, tras superar el trámite en comisiones. Se trata del expediente 25.003, del diputado Óscar Izquierdo, del Partido Liberación Nacional (PLN); el 24.984, promovido por la diputada oficialista Ada Acuña; y el 24.972, impulsado por la diputada del Frente Amplio (FA), Rocío Alfaro.

El chavismo, entre giros y contradicciones

Aunque Acosta fijó en esta ocasión una posición tajante contra la entrega total del ROP, lo mismo no se puede decir sobre la postura del chavismo en torno a este tema. Durante la campaña electoral, la presidenta electa, Laura Fernández, se mostró a favor de liberar esos recursos.

“El ROP es de las personas pensionadas, es de los adultos mayores, por eso hay que entregárselo (…) estoy 100% de acuerdo en que se les entregue”, afirmó en una entrevista en el programa Nuestra Voz.

Esa declaración, sin embargo, marcó un giro en su discurso. Dos meses antes, en una entrevista con Canal 13, la entonces aspirante presidencial había advertido sobre los riesgos de una medida de este tipo. “Ha habido muchos países donde a las personas les dan el ROP, lo gastan y, después, se quedan sin ahorros para la vejez. Debemos garantizar la protección social (…) para tener una vejez digna”, señaló en ese momento.

Ya como presidenta electa, el pasado 17 de marzo, dijo que “Estoy absolutamente de acuerdo en la devolución del ROP. El ROP es única y exclusivamente de los adultos mayores, que cotizaron y dieron aportes para él”.

No obstante, esta vez matizó su posición, conocedora de que tanto el Ministerio de Hacienda como el Banco Central, emitieran criterios negativos sobre la posibilidad de que los jubilados hagan un retiro total de sus correspondientes montos del ROP.

“La entrega de ese dinero tiene que ser sustentada en estudios técnicos, en criterios. Usted, por entregar el ROP, de un solo tiro, no puede generar un problema económico en el corto plazo”, alegó Fernández.

Pese a la posición que defendió Fernández, en la campaña, el exministro de Hacienda contradijo posición externada por la entonces candidata presidencial de la agrupación chavista, durante un debate de candidatos a diputados por San José, organizado por Grupo Repretel–Monumental.

Consultado sobre si apoyaría un proyecto de ley para devolver de manera íntegra los recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), el exjerarca respondió que “no hay nada más irresponsable que decir que sí cuando uno no sabe las consecuencias de las acciones”.

Choque entre política y criterios técnicos

Esa ambivalencia también ha marcado al propio gobierno de Rodrigo Chaves: mientras Acosta estuvo en Hacienda, la cartera se opuso a este tipo de iniciativas, pero en diciembre, en plena campaña electoral, el presidente convocó dos proyectos de ley durante el periodo de sesiones extraordinarias para permitir el retiro total de los recursos.

Fue hasta el 23 de febrero, ya pasados los comicios nacionales, que Hacienda se manifestó en contra de las propuestas de ley, durante una mesa de trabajo convocada por la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, para estudiar los proyectos presentados para liberar el ROP.

Durante una comparecencia ante los parlamentarios, el jerarca de Hacienda, Rudolf Lücke, advirtió sobre el al impacto fiscal y macroeconómico que provocaría la liberación de esos fondos. Alegó que la entrega total del ROP afectaría de forma negativa las tasas de interés, encarecería a los hogares y elevaría el costo de financiamiento del Estado.

Igualmente, confirmó en una entrevista con La Nación que recomendaría al presidente de la República, Rodrigo Chaves, vetar cualquier proyecto que habilite la entrega total o masiva de los recursos del ROP.

La posición de la fracción de Pueblo Soberano tampoco ha sido dada a conocer, pese a que Acosta se ha pronunciado en contra. El 10 de marzo, el diputado electo por la provincia de San José, dijo que definirían una posición, una vez se conocieran las conclusiones de la mesa de trabajo legislativa del ROP.

No obstante, ese proceso finalizó con el dictamen afirmativo de los expedientes 24.984 y 24.972, pese a las advertencias de Hacienda, representantes de operadoras, la Superintendencia de Pensiones (Supén), el Banco Central y expertos actuariales.