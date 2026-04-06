Política

Nogui Acosta, futuro jefe de fracción oficialista, cuestiona ‘canibalización’ del ROP

El diputado electo de Pueblo Soberano aseguró que no se trata de un “ahorro”, sino de un complemento a la pensión básica, por lo que el tema debe visualizarse a largo plazo

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Por Lucía Astorga
Ministro de Hacienda
Nogui Acosta, futuro jefe de la fracción chavista del PPSO, afirmó que se opone a la entrega total de los recursos del ROP y advirtió de los efectos que tendría una propuesta de este tipo. (Alonso Tenorio)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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