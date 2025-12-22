Economía

IVM llegará a casi 400.000 pensionados en 2026 por primera vez en su historia

Por primera vez en la historia, alrededor de un 8% de la población demandará una pensión de la CCSS por Invalidez, Vejez y Muerte. Vea qué se esconde detrás de este incremento

Por Arianna Villalobos Solís
08/08/2025. Gerencia de Pensiones IVM-RNC. Edificio Jorge Debravo, San José. Fotografía: Lilly Arce
Las pensiones por vejez han impulsado el rápido aumento en la cantidad de jubilados proyectados y ejercen una presión creciente sobre el gasto de la institución. (Lilly Arce/Lilly Arce)







