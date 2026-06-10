Expresidente Miguel Ángel Rodríguez anuncia querella contra Pilar Cisneros por supuesta difamación

El expresidente de la República Miguel Ángel Rodriguez anunció que presentará una querella contra la exdiputada chavista Pilar Cisneros por el supuesto delito de difamación.

“Después de un cuarto de siglo de procesos judiciales, resulta inaceptable que habiendo hablado los tribunales se hagan afirmaciones falsas sobre mi persona, como las que hizo en estos días la experiodista y exdiputada Pilar Cisneros”, dijo Rodríguez.

El pasado 29 de mayo, el Tribunal Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José absolvió al expresidente por el Caso Reaseguros, en el que se juzgaron hechos denunciados hace 25 años.

El caso se refiere supuestos pagos indebidos, realizados por empresas reaseguradoras del Reino Unido a funcionarios públicos en el 2001, para convertirse en las compañías reaseguradoras del Instituto Nacional de Seguros (INS).

Tras la absolutoria, la exdiputada del oficialismo Pilar Cisneros difundió un video en sus redes sociales en la que cuestionó la decisión de los jueces sobre Rodríguez y la calificó de “bochornosa”.

“Infinita vergüenza y gran preocupación genera la poderosa red de cuido que durante décadas tejieron los políticos con el Poder Judicial”, dijo Cisneros.

En el video, la exdirectora de Telenoticias se dedicó a narrar cómo, según ella, ocurrió el caso. Cuestionó, por ejemplo, que supuestamente en Reino Unido sí hubo condenas, pero no en Costa Rica.

Miguel Ángel Rodríguez anuncia demanda contra Pilar Cisneros

“Lo que me ayudó a sobrevivir (el proceso judicial) fue algo muy simple: sabía que soy inocente (...). Esa verdad ha quedado demostrada en los tribunales de justicia. Para demostrar mi inocencia no cambié mi versión, no negocié principios y no me escondí en la inmunidad”, recalcó Rodríguez en referencia a que renunció a su puesto de secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) para enfrentar el proceso judicial.

El exmandatario denunció que Cisneros pretende utilizar su caso para atacar la independencia del Poder Judicial: “Ya es suficiente, nadie tiene derecho a difamarme. No lo voy a permitir; por esa razón demandaré a la exdiputada Cisneros por las mentiras que propaló. Los tribunales, serán nuevamente los tribunales, el espacio donde los hechos y la verdad prevalezcan sobre las insinuaciones y ataques personales”, añadió.

El expresidente señaló que “no le extrañan” los ataques de la exdiputada, porque “muchas de las narrativas que hoy se repiten fueron impulsadas por ella desde espacios de enorme influencia mediática como Telenoticias, cuando ella se hacía pasar como periodista y era su directora”.

Rodríguez señaló que en ese periodo fue objeto de “juicios paralelos” y exposición pública que afectó su vida personal y política.

“He demostrado con hechos, incluso enfrentando la cárcel, que creo en la independencia judicial y ese es el fondo aquí: a la exdiputada Cisneros no le gusta y no le conviene la independencia judicial”, dijo.

“Precisamente porque viví en carne propia un proceso que tardó muchos años, sé lo importante que es que los jueces puedan decidir libres de presiones políticas, mediáticas e ideológicas. Eso es lo que está de fondo aquí: la exdiputada desacredita sin fundamento las resoluciones judiciales o pretende desconocerlas porque no le gustan y para atacar al Poder Judicial por motivos que ella sabrá”, agregó.

La Nación solicitó una reacción a Pilar Cisneros. Sin embargo, al cierre de edición, no se obtuvo respuesta.