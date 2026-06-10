Política

Expresidente Miguel Ángel Rodríguez anuncia querella contra Pilar Cisneros por supuesta difamación

Cisneros lanzó una serie de señalamientos luego de la absolución judicial de Miguel Ángel Rodríguez por Caso Reaseguros

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Por Sebastián Sánchez
Miguel Ángel Rodríguez se querellará contra exdiputada Pilar Cisneros.
Miguel Ángel Rodríguez se querellará contra exdiputada Pilar Cisneros. (cANVA/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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