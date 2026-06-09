Viva

Miguel Ángel Rodríguez sobre la muerte de su esposa Lorena Clare: ‘Yo quería irme con ella’

En entrevista con Teletica, el expresidente habló sobre los sentimientos que le embargan a pocos meses del fallecimiento de su compañera de vida

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
La exprimera dama, Lorena Clare y el expresidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez son participantes del foro Mujeres Exitosas, en su quinta edición. Facebook.
Miguel Ángel Rodríguez y Lorena Clare vivieron juntos un matrimonio feliz, pero también enfrentaron momentos complicados. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Miguel Ángel RodríguezDe boca en boca
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.