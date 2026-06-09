Miguel Ángel Rodríguez sobre la muerte de su esposa Lorena Clare: ‘Yo quería irme con ella’

A mediados de marzo, el expresidente Miguel Ángel Rodríguez sufrió uno de los dolores más grandes de su vida con la partida de su esposa, Lorena Clare, quien murió a los 82 años por causa del cáncer.

Desde entonces Rodríguez, quien fue mandatario de nuestro país entre 1998 y 2002, ha vivido importantes situaciones en su vida; además del luto, fue absuelto por peculado en el caso Reaseguros del INS, resolución que se dio el 29 de mayo.

Después de dolores y tragedias, el exmandatario le concedió una entrevista al programa De boca en boca, de Teletica, para hablar sobre lo que ha enfrentado en los últimos meses.

En sus declaraciones, afirmó que cuando murió su esposa él quería “irse con ella”.

“Cuando murió Lorena yo sentí que mi vida se había acabado”, manifestó.

Además, recordó que en ese momento pensó mucho en sus padres. “Pensaba que quería tener la suerte de mamá, que murió siete semanas después que papá. Yo quería tener una cosa parecida, quería irme con Lorena”, afirmó.

Sin embargo, después aseveró que Dios tenía un plan diferente para él y que dispuso mantenerlo en vida para ver el final del juicio. “Él sabía lo que me convenía”, agregó.