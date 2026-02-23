Política

Así quedó el PUSC tras las elecciones 2026: de ser pilar del bipartidismo a su mínima expresión legislativa

Socialcristianos tuvieron los peores resultados electorales de su historia, y ahora penden del papel de Abril Gordienko en el Congreso

Por Yeryis Salas
Juan Carlos Hidalgo, candidato presidencial del PUSC, eligió a Abril Gordienko, exaspirante a la vicepresidencia con el Movimiento Libertario (ML), para encabezar nómina de diputados por San José.
Juan Carlos Hidalgo, como excandidato presidencial, y Abril Gordienko, como diputada de fracción unipersonal, se posicionaron como la cara del PUSC. (La Nación/Diseño Canva/La Nación)







