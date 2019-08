“Muchos costarricenses de varias décadas atrás fueron criados con sistemas familiares patriarcales abusivo, donde se aceptaba que a los niños se les podía pegar. Eso no es aceptable porque no sirve para nada, solamente para lesionar el autoestima del niño y generar problemas mayores, porque el padre que toma una faja para castigar a un niño es un padre que está enojado y a veces no mide hasta donde va a castigar y hasta donde no puede producir secuelas irreversibles”, agregó Arguedas.