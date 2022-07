Nike y Adidas dominarán en Qatar 2022 donde New Balance podría despedirse de los Mundiales con Costa Rica

En el Mundial de Qatar la atención de los aficionados no solo estará en las figuras de cada equipo, también en el diseño y la marca del uniforme que lucirán las 32 selecciones.

Nike es la empresa que más selecciones vestirá en Qatar 2022; en total son 14 y se incluyen entre ellas a Francia, escuadra que defenderá el título conseguido en Rusia 2018. Entre los seleccionados que portarán el distintivo Nike sobresalen: Países Bajos, Brasil, Estados Unidos y Portugal.

Adidas uniformará a siete conjuntos, entre los que destacan: la Argentina de Lionel Messi, España, Alemania y Japón. Pero, además, el logo de Adidas será visto muchas veces en el rectángulo de juego, porque la firma alemana es la encargada del balón oficial de la competición y de vestir a los árbitros.

Adidas no solo es el patrocinador de Argentina, también lo es de Lionel Messi. La firma alemana se unió a Messi en el año 2006. Según el informe “Soccer Player Winner 2020”, de la firma de marketing y branding deportivo; Euromericas Sport Marketing, la empresa alemana firmó un contrato vitalicio mientras el crack siga activo. Las cifra del contrato es por un monto de $4.5 millones anuales. (JUAN MABROMATA/AFP)

La relación entre la FIFA y Adidas tiene ya 52 años. Desde 1970, Adidas ha sido el proveedor del balón oficial para todos los encuentros de la Copa Mundial de la FIFA, destaca la página en internet del ente mayor del fútbol mundial.

La empresa estadounidense Nike viste a Brasil desde el primero de enero de 1997 y según publicó el diario Folha de Sao Paulo, Brasil recibe $12 millones por año de la compañía norteamericana. (DOUGLAS MAGNO/AFP)

La Selección de Costa Rica lucirá los uniformes de New Balance, empresa que solo tendrá a la “Sele” como su representante en Qatar y será en esta competencia la última vez que la Tricolor use dicha marca. El contrato finaliza el 31 de diciembre y el contrato no será renovado. La Federación y New Balance firmaron un convenio por ocho años que inició en Junio del 2015.

“New Balance no tiene interés en continuar y por eso empezamos a buscar nuevo patrocinio”, dijo Rodolfo Villalobos, presidente de la Federación de Fútbol, quien prefirió no mencionar si la empresa estadounidense reconoce algo por haber clasificado a Qatar 2022.

“El contrato está establecido desde hace ocho años y hay cláusulas de confidencialidad, por eso no se puede revelar nada al respecto. Lo claro es que en el mundial usaremos el uniforme de New Balance”.

La Selección de Costa Rica no es el único equipo de fútbol que no continuará con New Balance, en lo que se dice es un cambio en la estrategia por parte de la marca estadounidense con respecto al balompié, después de la ofensiva del 2015. Especialista en disciplinas con el atletismo, también dejó de vestir al Celtic Glasgow y al Liverpool, si bien aún mantiene equipos como la Roma, Porto y Athletic de Bilbao.

Pese a que Villalobos no brindó detalles, un exdirigente de la Federación y quien pidió no ser identificado, recordó que por los ocho años de convenio, New Balance le pagó a la FEDEFUTBOL $2 millones.

“Esa es la cifra, que en realidad es poco, porque $2 millones en ocho años viene siendo como $21 mil por mes. Además la firma brinda uniformes para todas las selecciones y al clasificar al mundial existe la posibilidad de que confeccionen diseño y uniforme nuevo a la Selección”, indicó la fuente, quien agregó que por haber logrado el boleto a la Copa del Mundo, entre todos los patrocinadores le dan un incentivo a la Federación de Fútbol que ronda el millón de dólares (₡691 millones).

New Balance vistió a la Seleccion de Costa Rica en Rusia 2018 y lo hará ahora en Qatar. A partir de enero del 2023, la "Sele" tendrá nuevo patrocinador y suena con fuerza el nombre de Adidas. (KARIM JAAFAR/AFP)

Estudio revelador Copiado!

Un estudio de la Revista Puro Marketing, que pertenece a la Editorial de Estudios Financieros de España, aseguró que las compañías pagan grandes cantidades de dinero a clubes y selecciones por llevar su logos en las camisetas, cifras que luego ven retribuidas con la venta de las mismas.

Según un análisis realizado por la consultora Brand Finance, la mayor parte de los ingresos de los patrocinadores que visten a las selecciones provienen de la venta de camisetas.

A pesar de que la consultora no tiene una proyección sobre cuántas unidades se podrán vender en la Copa del Mundo de Qatar, se estima que el número podría superar a los 17,7 millones que se vendieron hace cuatro años en Rusia 2018. Adidas alcanzó los 8 millones y sus ventas globales se incrementaron en un 10 por ciento, según una nota que publicó Forbes Colombia.

El resto de las marcas que vestirán solo a una selección son: Kappa (Túnez), Hummel (Dinamarca), Merooj (Irán), Le Coq Sportif (Camerún) y Marathon (Ecuador).

Adidas poseía el primer lugar al contar con mayor presencia entre las selecciones; así sucedió en Rusia 2018, cuando vistió a 12 de las 32 participantes.

En los últimos mundiales los ganadores y las marcas variaron bastante. En 1994 fue Brasil con Umbro; en 1998, Francia con Adidas; en 2002, otra vez Brasil, pero con Nike. En 2006, Italia con Puma; en 2010 y 2014, Adidas con España y Alemania, respectivamente. En 2018, Nike con Francia. ¿Qué marca ganará este año?.

¿Cuándo empezó todo? Copiado!

En 1958 es la primera edición en la cual se pudieron ver las primeras marcas que brindaban indumentaria a los equipos y fue la brasileña Athleta la pionera en tener un título de estas características. Claro, junto a la Canarinha de Pelé y compañía, en Suecia.

Se puede decir que la era moderna de los Mundiales en cuanto a marcas de uniformes comenzó en Alemania 1974, donde el local, históricamente vestido por Adidas, que además aporta la pelota de cada certamen, se alzó con el cetro de campeón.

A lo largo de la historia, Adidas es la que más campeonatos mundiales ha obtenido con un total de seis (tres de Alemania, uno de Argentina, uno de Francia y uno de España), mientras que la mencionada Athleta vistió a Brasil en sus primeras tres consagraciones, y aún ostenta el segundo lugar. Nike es la marca que tiene al actual campeón, el conjunto galo de Kylian Mbappé que con el regreso de Karim Benzemá es serio candidato a repetir en Qatar. También vio al Skratch consagrarse en Corea-Japón 2002 luciendo la pipa (último seleccionado sudamericano en lograr el título). Umbro también tiene dos conquistas (Inglaterra en 1966 y el elenco brasileño en 1994), pero no tendrá representantes en esta edición. Diadora, Puma y Le Coq Sportif (cómo olvidarla) tienen una consagración.

Polonia y trece selecciones más llevarán la marca de Nike en el Mundial de Qatar, entre ellas Francia, campeón defensor y de América Estados Unidos, Brasil y Canadá. (JANEK SKARZYNSKI/AFP)

Las marcas que ha lucido la “Sele” Copiado!

1980-1989: De Sport (costarrricense).

1989: Hummel (danesa).

1990-1994: Lotto (italiana).

1995-1999: Reebok (británica).

1999: Trooper (costarricense).

2000: Atlética (mexicana).

2001-2006: Joma (española).

2007-2015: Lotto (italiana).

Desde el 2015: New Balance (estadounidense).

Las marcas que vestirán las 32 selecciones mundialistas Nike destronó a Adidas en el primer lugar con mayor presencia entre los clasificados a la Copa del Mundo FUENTE: Revista Marketing Registrado || INFOGRAFÍA / LA NACIÓN.