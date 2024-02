Melissa Herrera se fue de la Copa Oro con el corazón en la mano

Melissa Herrera tenía la ilusión de ser parte de la historia una vez más y poder sudar la camiseta de la Selección Femenina de Costa Rica en la primera edición de la Copa Oro para ellas.

Pero apareció ese fantasma despiadado de las lesiones que nunca es bien recibido y que llegó en el peor momento, en el último ensayo de la ‘Tricolor’ antes de lo que será su debut en la Copa Oro, previsto para este jueves 22 de febrero, a las 5:15 p. m. contra Paraguay.

Todo ocurrió el viernes pasado, cuando la Sele Femenina se enfrentó contra Houston Dash. En ese fogueo, Melissa Herrera sufrió un desgarro muscular de primer grado en el vasto intermedio de la pierna izquierda.

Según informó la Federación Costarricense de Fútbol, la futbolista fue sometida el lunes a estudios complementarios, se le realizó resonancia magnética que confirmó la lesión.

Automáticamente, eso obligó a dar de baja a la atacante para la Copa Oro 2024 y en su lugar fue llamada la futbolista Ashley Pamela Elizondo, de Dimas Escazú, quien desde el pasado domingo ya estaba integrada al equipo.

Mientras que en la Tricolor cuentan las horas para ser parte de esta competición que es un impulso importante para el fútbol femenino de Concacaf y Conmebol, Melissa Herrera tuvo que hacer maletas, salir de la concentración y emprender el viaje de Houston a Tijuana.

Al hacerlo, ella se sinceró en sus redes sociales, donde escribió un mensaje hacia sus compañeras, acompañado de diferentes fotografías que evocan diferentes pasajes importantes vividos con la Selección Femenina.

“Me toca irme a casa antes de lo esperado, pero eso jamás cambiará que siga con ustedes. Me quedo con ustedes porque juntas, como las fotos que escogí, fue como clasificamos por primera vez a esta Copa Oro, donde nadie daba nada por nosotras”, recordó Melissa Herrera.

También anotó que ellas fueron capaces de ganarle a Haití en casa en el último minuto y que cuando necesitaban 14 goles para obtener el boleto, convirtieron 19.

“Así de juntas las quiero ver en esta nueva batalla, no por mí ni por otras que pudieran estar acá y no están, sino por ustedes, por nuestra bandera y por todas esas veces que nos han hecho creer que no somos capaces de hacer historia”.

Dicho mensaje concluyó señalando que se va, pero que una parte suya quedará con las seleccionadas que están en la Copa Oro y dejó entrever que había que prestarle atención a la última fotografía que acompañaba su publicación.

Es justamente una imagen de un entrenamiento, en el que Melissa Herrera aparece señalando hacia adelante.

“La última foto... Allá es por donde hay que ir, valientes”, escribió la atacante, una de las futbolistas más mediáticas de la Selección Femenina.

Después, mientras esperaba su vuelo, en una historia de Instagram expresó lo que le pasaba por la mente: “De cero, las veces necesarias, pero para atrás ni para agarrar impulso. Lo que llaman muerta por dentro, pero toca seguir con lo que viene. Gracias a los que envían la buena, y a los que no, también”.

El técnico de la Selección Femenina, Beni Rubido aseguró que en el grupo están tristes por lo ocurrido con Melissa Herrera, porque aunque todas las jugadoras son importantes, ella tiene características muy particulares que no son fáciles de encontrar en el país y aporta mucho.

“Ojalá se recupere pronto, por suerte la lesión no es tan grave. Lo que pasa es que se produjo en un momento muy cercano a la competición y no tenemos la posibilidad de recuperarla a tiempo”, comentó Beni Rubido.

Después del partido de este jueves contra Paraguay, la Selección Femenina jugará el domingo frente a El Salvador (9 p. m.) y cerrará la fase de grupos de la Copa Oro ante Canadá, el 28 de febrero (5 p. m.). Los tres juegos serán en Houston.