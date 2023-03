Luis Fernando Suárez: ‘Lo que noto es que ustedes (prensa) no quieren que yo siga’

Luis Fernando Suárez no lo podía creer. A pesar de que no fue un mal partido de la Selección de Costa Rica, la 'Tricolor' perdió ante Panamá. (Rafael Pacheco Granados)

Luis Fernando Suárez tenía cara de pocos amigos, principalmente a partir del momento en el que Panamá le hizo el gol a la Selección de Costa Rica.

El técnico colombiano tenía muy claro que eso era echarle leña al fuego, en un momento de mucha tensión, como herencia de lo ocurrido en el Mundial de Qatar, entre otras cosas.

La derrota contra los canaleros en el Estadio Nacional aumentó la molestia y la decepción alrededor de la escuadra patria, que como castigo no estará en el Final Four de Concacaf.

Un dato no menor y a la vez muy preocupante, proporcionado por el periodista Luis Quirós, es que Panamá triunfó por primera vez en Costa Rica en un partido por puntos.

El estadio no estaba lleno, pero quienes pagaron su entrada para estar en el lugar de los hechos se hicieron sentir.

No era un apoyo masivo y abrumador, sino que los aficionados se encontraban a la expectativa, quizás dando el beneficio de la duda, pero sin querer hacerse ilusiones en vano.

El bullicio generalizado reflejaba el malestar y la molestia, que no se detonó con el gol de Panamá, sino cuando ya el partido estaba a punto de expirar, antes de conocer cuánto darían de reposición.

Fue en ese instante cuando el grito de ‘¡Fuera Suárez!’ retumbó en el Estadio Nacional. Y si él no lo tenía claro, ahí el propio seleccionador terminó de comprender que verdaderamente la cosa está mal.

Ya no es un apaga incendios, ahora está a cargo de un proceso largo enfilado hacia el próximo Mundial. Y lo comenzó con este tropiezo, inesperado para algunos, pero también bastante previsible.

- ¿Cómo toma la derrota y el mensaje del público? Copiado!

- Con tristeza, en esto uno quiere estar en la senda de la victoria, pero a veces no se puede lograr eso. A veces es porque se juega mal y en esto del fútbol hay que pensar en el contrario. Fue un partido parejo ante un rival complicado. Debíamos tener cuidados. Fue parejo en el primer tiempo y bajamos en el segundo tiempo. Los cambios obligados no dieron los frutos necesarios para seguir teniendo el grado de competitividad.

“Perdimos ante un buen equipo que fue propositivo. En el fútbol hay fuerzas y ellos tuvieron más tiempo y se dejaron la victoria”.

- Dijo que a nosotros nos cuesta ver lo bueno de la Selección. ¿Con esta derrota qué le ve bueno a la Selección? Copiado!

- El primer tiempo fue donde buscamos llegar. Algo que hemos notado y que queremos quitar en la situación del juego es que a veces hemos dejado jugar fácil al contrario. Eso nos da para que tengamos alguna solidez defensiva, pero pocas opciones ofensivas. Queríamos adelantar líneas y se busca alguna situación con mayor movilidad y densidad de ataque; en el primer tiempo se notó.

- Después de los fracasos, porque en el Mundial recibimos nuestra peor derrota, lo de esta vez y lo que significa la afición que le pide que se vaya, ¿qué lo motiva para seguir? ¿Es contractual? Copiado!

- Me trajeron para clasificar al Mundial y lo logré, para cambiar circunstancias donde no se obtenían victorias y se consiguieron. Después de la derrota con España el equipo salió adelante. Luego el grupo tiene ganas de sacar esto adelante y estamos en pos de un recambio generacional que era necesario hacer desde hace tiempo.

“A veces los jóvenes responden bien y otras no tanto. Eso nos lleva a pensar que todavía hay algo por hacer”.

- Costa Rica tuvo una opción clara y otra llegada, en todo el partido. ¿Así cómo se puede ganar un partido? Copiado!

- Me parece que es bueno mirar los funcionamientos de los dos equipos y no se presentaba para muchas posibilidades de gol, por las defensas cerradas. Uno tiene que buscar convertir. Ellos convirtieron y ganaron. El partido es tan cerrado, que posibilidades de gol no se podían estar presentando.

- Rodolfo Villalobos dijo que si no se clasificaba, esas fechas podrían ser para fogueos. ¿Le gustaría eso? Copiado!

- El problema de esa situación es qué clase de equipos se tienen. Las fechas FIFA cuando se piensa en amistosos es con quién juegas. Me gustaría obtener equipos con alto bagaje, con exigencia alta para nosotros. La única manera que uno se vuelve competitivo es jugando con equipos que tengan más historia que nosotros.

- Usted dice que hay que ubicarse. ¿No es contradictorio ubicarse pero pensar en que se iba a ganar el Mundial? Copiado!

- El mensaje es para que los jugadores tengan metas más altas. A veces pensamos que somos menos. Si se es consciente de eso, de que no es tan fácil. El mensaje era para que dieran más de lo que a veces creen que no tienen.

- En redes sociales y en el estadio se nota que la gente está molesta con la Selección. ¿En qué punto está su credibilidad con la Selección de Costa Rica? Copiado!

- No sé, no puedo responder algo que no sé, eso se genera afuera, entre periodistas, en el público. Lo que noto es que ustedes (prensa) no quieren que yo siga y lo entiendo totalmente. Uno como entrenador sabe que cuando uno pierde habrá esa circunstancia que mencionan. Qué tengo que hacer yo, buscar que esto cambie. ¿Cómo? Sacando resultados.

- ¿Estamos lejos de competir a un mayor nivel, porque Panamá estuvo muy tranquilo en el partido? Copiado!

- No, en Concacaf se puede competir, con otras confederaciones tenemos que mejorar y esa es la idea. Estamos haciendo un cambio de pensamiento, sobre todo ofensivo, que es lo que adolecemos, hay que buscar ese equilibrio entre la parte defensiva y de ataque.

- Usted mencionó que no trajo a Johan Venegas por ver a otros jugadores. Igual que tampoco quiso llamar a Keylor Navas esta vez. ¿Por qué no traer al mejor equipo? Copiado!

- Yo creía que con esta Selección podríamos clasificar, así como cuando pusimos a un montón de chicos contra Estados Unidos. Con los chicos también se puede ganar. Con el arquero estuvimos bien representados.

- ¿Qué plazo se necesita para ver su idea en la Selección? Copiado!

- No puedo pedir plazos, la Selección no te da plazos. Tengo que seguir buscando cosas. No puedo pedir tiempos, no los voy a pedir. Sería desviar el objetivo y sería como decir que mientras tanto podemos estar tranquilos. Yo no estoy tranquilo y no le pido plazos a nadie. Voy a buscar hacer cosas distintas y pienso que tendré gente que estará en contra de lo que estoy haciendo y tengo que estar tranquilo.

- Costa Rica ya no compite con nadie ¿Contra quién competimos? Porque crecieron Martinica, Panamá... ¿Y qué hacemos nosotros? Copiado!

Hay una situación donde países como Panamá, Canadá, otros que están clasificando a la Copa Oro han mejorado y en determinado momento hubo cierto apagón en el proceso de selecciones que hay que solucionar y cuando se clasificó se habló de que estaba bien hacer el recambio. En eso estamos conscientes y lo he dicho claro. Tenemos que mejorar en mucho, en defensa, hay situaciones en las que nos quedamos estáticos y los demás crecen.

“Hay que hacer muchas cosas y estamos en eso, hay que buscar la manera de solucionar esto, con nuevos jugadores, propuestas, unión de equipos para que trabajen de la mejor manera. Nosotros nos estamos quedando estáticos y los demás están creciendo. Hay que buscar la manera de solucionarlo”.