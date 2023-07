Lo sucedido con Shirley Cruz eleva miedo y zozobra en Selección Femenina por lista final

“Amar lo que se hace”. Ese mensaje pronunciado por una chiquita que juega fútbol, pertenece a las divisiones mejores de Alajuelense y que sueña con llegar a ser como ellas retumbaba en la mente de cada una de las integrantes de la Selección Femenina de Costa Rica.

Las futbolistas estaban ahí, en el evento de despedida que se efectuó en el Mall Oxígeno, en Heredia. Las ilusionaba ver a muchos aficionados acercarse hacia donde ellas estaban, apoyándolas de cara al Mundial de Australia y Nueva Zelanda, pero a la vez, no ocultan que se encuentran con los nervios de punta.

Será este jueves al mediodía cuando la seleccionadora Amelia Valverde revele la lista final de 23 futbolistas que irán al Mundial. No es inseguridad, es que la exclusión de Shirley Cruz eleva el miedo de todas.

Unas 200 personas aplaudieron a las integrantes de la Selección Femenina en el Mall Oxígeno, en el evento de despedida que tuvieron las futbolistas. Este jueves se sabrá quiénes irán al Mundial de Australia y Nueva Zelanda. (Albert Marín)

“Después de lo que pasó con ‘Shiry’, aquí nadie es fija, porque una jugadora que tiene lo que tiene dentro de ella misma está fuera de una lista y desde ese momento dijimos aquí no hay nadie fijo”, manifestó Melissa Herrera.

La atacante que milita en Francia contó que al hablar con su familia sobre este tema, les hizo ver que en lo personal nunca se ha sentido fija en la Selección.

“Y ahora aún más, nervios, ha sido estresante, todas deseamos que ya sea el jueves. Somos de las pocas selecciones que no sabemos, no tenemos pistas, han mezclado mucho los equipos y no sabemos. Hoy en día hay jugadoras que ya lo sienten, pero yo en lo personal digo que no puede ser así”, relató.

Dijo que no se trata de que sea Melissa Herrera, Raquel Rodríguez o cualquier otra jugadora, ya que la competencia está dura.

“Hay una persona que está viendo desde afuera y al final es una mezcla de talento, de decisiones. Yo siempre he dicho que al Mundial va la que esté en todas. Aquí no es que usted es Melissa, no, no. Aquí la jugadora que se despertó con el pie derecho es la que va a ir al Mundial, porque al final es lo que necesita la Selección”, opinó.

Sheika Scott posa con algunos aficionados. (Albert Marín)

¿Deben ir las que están en mejor rendimiento o las que tienen años en Selección? A esa pregunta directa, ella dio una respuesta concisa.

“Tienen que ir las que en este mes que estuvimos en entrenamientos, lo demostraron. Al final, usted puede hacer 15 goles, 20 asistencias, 50.000 jugadas buenas en el campeonato, que llegás un mes al staff y no le gustás. Vos le podés gustar a tu club, al staff, a todo el mundo, pero en Selección está esa parte y te piden otras cosas”.

Dijo que por ejemplo, en su equipo le piden algo y que en la Selección son otras cosas.

Raquel Rodríguez se recuperó a tiempo y está de lleno con la Selección Femenina. (Albert Marín)

“Eso hace que tal vez usted no demuestre de más. También yo hablo mucho con las jóvenes. Aquí todas tenemos miedo y yo fui parte de ese miedo que también muchas veces evitaba hacer cosas diferentes como para que no me fuera mal y quedara fuera de esa lista”.

Pero su criterio es que no debe ser así y puso de ejemplo a Sheika Scott, que hace cosas distintas y que acaba de quedar goleadora en un Premundial Sub-20.

“No cualquier jugadora de Costa Rica queda de goleadora en esos torneos. Entonces, al final, yo sé que las que van a ir en lista es porque realmente en este mes han dado lo mejor”.

Mientras observaba a aficionados que querían saludarlas, confesó que eso les dio bastante alegría, porque sinceramente no esperaban que llegara gente más allá de sus propios familiares.

Carol Sánchez firmó autógrafos. (Albert Marín)

“Agradecerles a las personas que se hicieron presentes y a la Federación, que de antemano no tuvimos un partido de despedida como otras selecciones, pero esto para nosotras ya es bastante y al final nos vamos con el corazón lleno, con mucha energía, con mucho positivismo y que lo que venga sea de bien para nosotras”.

Sobre ese tema, insistió en que un partido de despedida habría sido bonito para la Selección Femenina.

“Pero esto está bien para nosotras. Nosotras estamos acostumbradas a ir a veces hasta sin nada. Los tiempos han cambiado, porque por ejemplo ahora hay gente, la prensa lleva más visibilidad para que la gente nos conozca, que vean que hay un Mundial, porque hay gente que ni lo sabe”, citó Melissa Herrera.

La otra jugadora que brindó declaraciones en esa despedida en Oxígeno fue Raquel Rodríguez, quien puso demasiado de su parte para superar una lesión en el ligamento medial.

“Ya estoy de vuelta 100% y de lleno con la Selección, 100% recuperada. Me lesioné durante un partido con el club, eso fue hace ocho semanas y volver de una lesión como esa nunca me había pasado, pero gracias a Dios no fue nada que me privara de tener la posibilidad de luchar por un puesto en el Mundial. Las sensaciones son nuevas, pero ya me siento al 100%”, expresó Raquel Rodríguez.

Dijo que todas ahí estaban con mucha emoción, máxime que será el sábado cuando la Selección Femenina emprenda su viaje a Nueva Zelanda.

Gabriela Guillén también firmó autógrafos. Muchos aficionados llevaron el álbum Panini del Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023. (Albert Marín)

“Obviamente la lista todavía no la han dado, entonces eso está ahí como pendiente, pero ver a tantas personas que vienen a despedirnos significa muchísimo, eso es un detalle que nos vamos con el corazón lleno, si así Dios nos lo permite”, apuntó.

Insistió en que todas están esperando esa lista y que es una ansiedad que estaban manejando ahí.

¿Les hubiese gustado que esta actividad fuera después de la lista? Raquel Rodríguez primero respondió con una sonrisa y dijo que eso no le tocaba a ella decidirlo.

“Claramente si hay preocupación es porque el Mundial es un evento en el que cualquier jugadora quiere participar. La emoción por supuesto que está y queremos irnos ya, pronto, para vivir eso al máximo”.

Amelia Valverde dará la lista final este jueves al mediodía en el Proyecto Gol. (Albert Marín)

Será este jueves al mediodía cuando se anuncien las 23 elegidas para ir al Mundial y pareciera que no solo la ausencia de Shirley Cruz dará de qué hablar.

En la fase de grupos, la Selección de Costa Rica se enfrentará a España, Japón y Zambia. Será el primer Mundial Femenino en el que la FIFA dará un premio por cada futbolista, que se incrementará según el equipo avance. El monto por ir al Mundial se estima en unos $30.000 por jugadora.