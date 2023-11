Guía TV: Final de Copa Alajuelense vs. Saprissa solo se transmitirá en un canal

El duelo entre los archirrivales del fútbol nacional, Deportivo Saprissa y Alajuelense, se llevará a cabo este sábado para definir al campeón del Torneo de Copa 2023.

Aunque ambas escuadras cuentan con varias bajas, por jugadores convocados a la Selección en la fecha FIFA, el juego no deja de llamar la atención.

Por primera vez en la historia ambos equipos disputarán la final de Copa costarricense, programada para las 8 p. m. en el Estadio Nacional y con transmisión en FUTV.

Por otra parte, tras la derrota 0-3 ante Panamá, la Selección Nacional de Costa Rica se enfrentará este lunes a Panamá en el estadio Rommel Fernández de Ciudad de Panamá, en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. Los aficionados podrán seguir el encuentro por los canales 6 y 7 a las 8 p. m.

En la Liga de Ascenso, se disputarán los partidos de vuelta de los cuartos de final. Santa Ana, Escorpiones y Guadalupe llevan la ventaja, mientras que Marineros y Cariari jugaron este sábado.

Las eliminatorias para la Eurocopa de Alemania 2024 continúan este fin de semana con enfrentamientos como Francia vs. Gibraltar, España vs. Georgia y Ucrania vs. Italia.

Sábado

7:30 p. m. J. Sinner vs. D. Medvédev (Tenis, Nitto ATP semifinal), por ESPN 2.

8 a. m. Armenia vs. Gales (Eliminatoria Euro 2024), por Sky 504/546.

10:55 a. m. AC Milan vs. Sampdoria (Serie A femenino), por ESPN 3.

11 a. m. Bielorrusia vs. Andorra (Eliminatoria Euro 2024), por Sky 504/546.

11 a. m. Letonia vs Croacia (Eliminatoria Euro 2024), por Sky 504/546 y ESPN.

11:30 a. m. Nitto ATP Finals (Tenis, semifinal dobles ), por ESPN 2.

1:30 p. m. Alemania vs. Turquía (Amistoso), por ESPN.

1:45 p. m. Países Bajos vs. Irlanda (Eliminatoria Euro 2024), por Sky 504/546.

1:45 p. m. Francia vs. Gibraltar (Eliminatoria Euro 2024), por Sky 504/546.

1:45 p. m. Suiza vs. Kosovo (Eliminatoria Euro 2024), por Sky 504/546.

1:45 p. m. Israel vs. Rumanía (Eliminatoria Euro 2024), por Sky 504/546.

1:55 p. m. Gran Premio Estados Unidos (Fórmula 1), por ESPN 2.

2 p. m. C. Alcaraz vs. N. Djokovic (Tenis, Nitto ATP semifinal), por ESPN 2.

3 p. m. Santa Ana vs. Antioquia (Liga de Ascenso, cuartos de final), por TD+.

7 p. m. Memphis Grizzlies vs. San Antonio Spurs (NBA), por ESPN 2.

8 p. m. Saprissa vs. Alajuelense (Torneo de Copa, final), por FUTV.

Domingo

8 a. m. Serbia vs. Bulgaria (Eliminatoria Euro 2024), por Sky 504/546 y ESPN 2.

8 a. m. Hungría vs. Montenegro (Eliminatoria Euro 2024), por Sky 504/546.

11 a. m. Nitto ATP (Tenis, final), por ESPN 2.

11 a. m. Jicaral vs. Guadalupe (Liga de Ascenso, cuartos de final), por TD+.

11 a. m. Bélgica vs. Azerbaiyán (Eliminatoria Euro 2024), por Sky 504/546.

11 a. m. Suecia vs. Estonia (Eliminatoria Euro 2024), por Sky 504/546.

12 p. m. Pittsburgh Steelers vs. Cleveland Browns (NFL), por ESPN.

1:30 p. m. Quepos Cambute vs. Escorpiones (Liga de Ascenso, cuartos de final), por TD+.

1:45 p. m. España vs. Georgia (Eliminatoria Euro 2024), por Sky 504/546 y ESPN 2.

1:45 p. m. Portugal vs. Islandia (Eliminatoria Euro 2024), por Sky 504/546.

1:45 p. m. Liechtenstein vs Luxemburgo (Eliminatoria Euro 2024), por Sky 504/546.

1:45 p. m. Bosnia y Herzegovina vs. Eslovaquia (Eliminatoria Euro 2024), por Sky 504/546.

1:45 p. m. Escocia vs. Noruega (Eliminatoria Euro 2024), por Sky 504/546.

2 p., m. Alajuelense vs. Pérez Zeledón (Apertura femenino), por TD+.

3 p. m. New York Jets vs. Buffalo Bills (NFL), por ESPN.

7 p. m. Minnesota Vikings vs. Denver Broncos (NFL), por ESPN.

Lunes

1:45 p. m. Macedonia del Norte vs. Inglaterra (Eliminatoria Euro 2024), por Sky 504/546.

1:45 p. m. República Checa vs. Moldavia (Eliminatoria Euro 2024), por Sky 504/546.

1:45 p. m. Albania vs. Islas Feroe (Eliminatoria Euro 2024), por Sky 504/546.

1:45 p. m. Ucrania vs. Italia (Eliminatoria Euro 2024), por Sky 504/546 y ESPN 2.

1:45 p. m. Irlanda del Norte vs. Dinamarca (Eliminatoria Euro 2024), por Sky 504/546.

1:45 p. m. Eslovenia vs. Kazajistán (Eliminatoria Euro 2024), por Sky 504/546.

1:45 a. m. San Marino vs. Finlandia (Eliminatoria Euro 2024), por Sky 504/546.

7 p. m. Philadelphia Eagles vs. Kansas City Chiefs (NFL), por ESPN 2.

8 p. m. Panamá vs. Costa Rica (Liga de Naciones), por Canales 6 y 7.