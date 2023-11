Siquirreño supera grave accidente laboral para correr La Ruta pese a tener 30 pines

Después de sufrir un grave accidente laboral, el ciclista José Santos Girón Miranda no sabía si volvería a caminar o quedaría en una silla de ruedas.

Unas enormes alcantarillas le cayeron encima, fracturándole la cadera mientras estaba en el cajón de una vagoneta, por lo que era incierto su futuro.

Postrado en su cama, el pedalista siquirreño le pidió a Dios que, si le permitía vivir, le dejara hacer lo que más le gusta: andar en su bicicleta en eventos de ciclismo de montaña, especialmente La Ruta de los Conquistadores, donde fue bautizado como el “Tinker tico”, en alusión al ciclista estadounidense Tinker Juárez, a quien dicen que se parece por su ensortijada cabellera.

Aferrado a su fe en Dios, el denominado “Tinker tico” se mantuvo en terapia y fue sometido a tres cirugías donde le colocaron 30 pines. Sin embargo, nunca perdió la fe de volver a montar en una bicicleta y pedalear por caminos complicados que ponen a prueba su fortaleza.

Ese coraje y determinación le permitieron a José Santos Girón iniciar su vigésima Ruta de los Conquistadores este 30 de noviembre, demostrando su tenacidad y valentía. Luego de afrontar la primera fracción, un circuito de 70 kiklómetros en Siquirres, José Santos completará todo el recorrido, con más cuidado que en otras ocasiones, pero con el objetivo de concluirla.

Los participantes en la primera etapa de La Ruta de los Conquistadores en Siquirres debieron caminar en algunos tramos de la competencia. (Rafael Pacheco Granados)

“Mi accidente fue en San Rafael de Heredia en setiembre de 2021. Las alcantarillas me cayeron encima cuando resbalé, y tuvieron que removerlas con un bajop. Me llevaron de emergencia al hospital y prácticamente me quebré toda la cadera, por lo que tuvieron que ponerme pines tanto al costado derecho como izquierdo de mi cuerpo”, comentó Girón.

José Santos Girón suma vigésima Ruta a su palmarés

Durante un año y medio, el pedalista de 47 años estuvo en el hospital, donde fue sometido a tres operaciones en el abdomen. Además, le extirparon 24 centímetros de su intestino, ya que prácticamente quedó aplastado.

“Si volvía a caminar, quería andar en bici otra vez y competir en La Ruta. Le agradezco a Román y Florencia Urbina la oportunidad que me dieron, así como a los patrocinadores y a mi esposa. Sin ellos, no podría estar aquí compitiendo. Para mí, es especial competir en mi Ruta número 20 porque es una competencia muy difícil, pero a la vez apasionante”, declaró Girón.

El pedalista confesó que su cuerpo no está al 100%. Tiene muy claro que no puede exigirlo al máximo, pero su felicidad por estar en La Ruta, la número 20 de su palmarés, es suficiente para sentirse agradecido con Dios y con las personas que nunca han dejado de alentarlo, a pesar de ser un humilde trabajador que empezó a laborar en las bananeras de su querido Siquirres.

Otra situación que lo motiva a volver a competir es el cariño que le tiene la gente que lo reconoce como el “Tinker Tico”. En la travesía, los aplausos y el apoyo le dan valor para pedalear, a pesar del dolor y el cansancio, ya que es consciente de que no se ha preparado como en otras ediciones.

José Santos también manifestó que al invertirse las etapas, La Ruta del 2023 es para escaladores, por lo que será más dura y las dos últimas jornadas son las que definirán a los campeones.