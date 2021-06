“En realidad no debería estar aquí. Me han pasado muchas cosas. Padecí una de las lesiones más incómodas, más graves que he tenido en mi vida (tendones), fue un golpe muy duro. Luchamos hasta el final. En la semifinal teníamos un chance real de lograr la marca, pero decidimos solo clasificar, porque no habían puntos y darlo todo a la tarde, pero no salió. Las sensaciones y el apoyo de todos los entes fueron agradables, sentimos el calor de la gente y quedamos tranquilos, porque lo dimos todo”, indicó Brenes.