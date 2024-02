Nadador que sufrió grave accidente se convierte en alcalde de Montes de Oca

A sus 19 años, mientras jugaba en el río Bananito, en Limón, aquel prometedor nadador jamás se imaginó que su vida cambiaría radicalmente, al sufrir un grave accidente que casi le cuesta la vida. Tampoco pensó que después de 32 años de aquel doloroso día se convertiría en el alcalde del cantón de Montes de Oca, en San José.

En aquel paseo de principio de año junto a su familia, Domingo Argüello García se lanzó al río para atrapar un balón. Sin embargo, no midió bien la profundidad del cauce y pegó su cabeza contra la arena, por lo que se fracturó las cervicales y su cuerpo quedó sin movimiento.

Rápidamente, aquel joven que había participado meses antes como seleccionado nacional de natación en los Juegos Centroamericanos de Tegucigalpa, Honduras en 1990, fue llevado de emergencia al Hospital Tony Facio de Limón, donde el pronóstico fue desalentador para su familia.

De acuerdo con los especialistas, Domingo en el mejor de los casos, quedaría en silla de ruedas o bien postrado en una cama sin poder moverse.

A estas horas, hace 29 años, llegaba al hospital después de un gravísimo accidente en un río que casi me deja sin vida. El pronóstico no era nada favorable y la posición más optimista era quedar en silla de ruedas de por vida. Hoy le doy gracias a Dios por esta segunda oportunidad y por dejarme vivir la experiencia de ser una persona con discapacidad. De darme cuenta de lo que soy capaz de hacer, y que una discapacidad no es un impedimento para cumplir sueños y metas. Sino fuera por este "accidente" no hubiera podido participar en unos Juegos Paralímpicos por ejemplo, ni de conocer la grandeza que existe en ejemplos vivos de superación de personas con discapacidad. Gracias a ese día... Hoy estoy aquí, contando mi historia y en la lucha constante por los derechos y oportunidades para las personas con discapacidad. Posted by Domingo Argüello García on Saturday, January 4, 2020

No obstante, aquel joven alegre y bromista rompió con los pronósticos. Realizó su terapia con una gran tenacidad y con la ayuda de un bastón logró caminar y continuar su vida.

Argüello, tras su recuperación, incursionó en la década de los 90 en la radio, con la emisora Radio 103 FM en el programa matutino Morning Show, junto a los animadores Rodrigo Rodríguez y el Tigre Tony, entre otros, quienes marcaron una época en la radio juvenil.

No obstante, el deporte siempre fue importante en la vida de Domingo Argüello, quien le dedicó tiempo a la disciplina del tenis de mesa, la cual le brindó grandes alegrías y le dio la oportunidad de ser seleccionado nacional y participar en los Juegos Paralímpicos de Beijing 2008.

Además compitió en los Juegos Paracentroamericanos y Parapanamericanos, donde representó a nuestro país en las justas regionales y continentales; incluso ganó medallas para la representación patria.

A nivel nacional fue subcampeón de la Copa Costa Rica en el 2023 en la modalidad individual y en dobles fue campeón con Steven Roman. Ambos son seleccionados nacionales.

Mediante el tenis de mesa, Domingo Argüello representó a nuestro país en los Parapanamericans de Toronto 2015 y Santiago 2023, así como los Juegos Paralímpicos de Beijing 2008. Cortesía. Federación Costarricense de Tenis de mesa (FECOTEME)

Domingo Argüello y su lucha por los discapacitados

Domingo Argüello, a sus 51 años, incursionó en la política nacional como candidato del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) a la alcaldía de Montes de Oca, en San José. Este 4 de febrero del 2024, 397 meses después de su accidente, alcanzó a ganar las elecciones cantonales de nuestro país.

“Para mí el 4 de enero es mi segundo cumpleaños, porque me dio una segunda oportunidad. Ese día sufrí un accidente que me dejó al borde de la muerte y sin ningún movimiento en mi cuerpo. Para muchos pudo ser una catástrofe, pero ese día no solo me dio una segunda oportunidad, sino que me enseñó de lo que soy capaz de hacer”, manifestó Argüello en un video en Facebook.

El hoy alcalde electo relató en su momento que lo sucedido fue como una universidad, pues conoció a personas con discapacidad que día a día salen adelante, a pesar de las dificultades y donde no hay limitaciones para aquellos que se proponen y no se dejan vencer por sus adversidades.

“Me tocó vivir y convivir con ellas (limitaciones), por eso sé lo que necesitan las personas con discapacidad y los adultos mayores, quienes sufren los embates de las barreras que presenta la sociedad. Tenemos que darles lo que necesitan y debemos dar más por las personas con discapacidad y los adultos mayores”, aseguró Argüello como parte de su plan de gobierno como alcalde.

Domingo expresó que el accidente fue una oportunidad de vida para él, por lo que se propuso cumplir con una serie de objetivos deportivos y personales, los cuales ha logrado con el tiempo.

“Una discapacidad no es un impedimento para cumplir sueños y metas. Si no fuera por ese ‘accidente‘ no hubiera podido participar en unos Juegos Paralímpicos, por ejemplo, ni de conocer la grandeza que existe en ejemplos vivos de superación de personas con discapacidad”, afirmó Argüello.