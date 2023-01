Jóvenes sobresalen en triatlón pese a dificultades para entrenar

Escasez o ausencia de piscinas para entrenar no han sido excusas para que triatletas de cantones como Sarchí o Turrialba destaquen en el primer día del triatlón en los Juegos Deportivos Nacionales, en Santa Clara de San Carlos.

Este sábado se completaron las pruebas individuales en las categorías juvenil A, B y Sub-23, tanto en femenino como masculino. Entre todos los atletas, hay algunos que tienen mayores dificultades para realizar sus entrenamientos de natación por la falta de infraestructura.

Es el caso de Steven Calderón, representante de Turrialba, quien se dejó la medalla de plata en Juvenil B. Al ingresar a meta, el triatleta agradeció mirando al cielo, en memoria de su abuelita.

Su segundo puesto, asegura, es muestra de que el cantón tiene talento y puede destacar. Además espera que también sea una oportunidad para tener mejores condiciones.

“Es complicado, ahorita estoy nadando en un balneario, que es la única piscina que hay; solo tenemos dos piscinas, una es privada y ahorita está en mantenimiento, y la otra es la de la UCR, que la cierran a fin de año, a inicios de año. No podemos ir siempre y la verdad no es accesible pero luchamos hasta con las uñas”, señaló.

La piscina del balneario no tiene las medidas adecuadas, pero es prácticamente el único lugar donde pueden entrenar.

“Es una piscina recreativa, pero le ponen cuerdas y ahí nos la jugamos, esperando que no haya personas en su recreación. No me voy a quejar porque nos ayudan, pero es recreativa, hay que entender que a veces hay gente”.

Turrialba también consiguió una presea de bronce en juvenil A femenino, con Krisbell Salazar.

Una historia similar viven en Sarchí, un equipo que tiene pocos años de estar compitiendo, pero desde los Juegos Nacionales del año pasado han sido protagonistas en el medallero del triatlón. Este sábado ganaron bronce con Isaac Chaves (juvenil A), plata con Maripaz Bogantes, así como el bronce de Darlyn Cambronero (juvenil B). En la última prueba Allan Naranjo consiguió el oro en Sub-23.

Aunque representan a Sarchí, los entrenamientos de natación más bien los hacen en Naranjo, gracias al espacio que les brinda la asociación para utilizar la piscina tres días a la semana. Cada atleta debe buscar instalaciones para el resto de entrenamientos.

Todo eso requiere un costo, porque además de los traslados, deben pagar un monto de ₡15.000 por mes por cada atleta.

Lo mismo sucede cuando necesitan utilizar una pista de atletismo. En esos casos también recurren a Naranjo, pero no siempre está disponible.

“No todos pueden pagar, unos se lo pagan, yo pago uno y una mamá paga otro extra. Los traslados también son entre todos, porque es a las 5 de la mañana. Es un trabajo de equipo, al final es algo bonito que tenemos”, resaltó Adrián Castro, entrenador de Sarchí.

Maripaz Bogantes cree que pese a las limitaciones, esto les ha ayudado a “sacar su mejor versión”.

“Creo que como equipo queremos mejorar y le ponemos mucho, nos ayudamos entre nosotras y nos apoyamos.

El triatlón de Juegos Nacionales continuará este domingo con la prueba de relevos.