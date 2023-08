Gerald Drummond preparó en España su participación en el Mundial de Atletismo

El afán de mejorar sus marcas y tener un buen desempeño en el Mundial de Atletismo de Budapest, Hungría, llevó al atleta Gerald Drummond Hernández a entrenar en el Centro de Alto Rendimiento de Barcelona, España, para preparar su participación en la cita del orbe.

Durante una semana, el tico se preparó para su segundo Mundial, tras competir en Eugene, Estados Unidos, en 2022, donde se ubicó en la posición 13.

Drummond será el único costarricense en Budapest, ya que las hermanas Andrea y Noelia Vargas no lograron alcanzar la marca en esta ocasión, tras competir en las justas de Doha en 2019 y Eugene en los Estados Unidos.

Gerald viajó a Europa 15 días antes de su competencia, con el fin de ajustarse por completo al cambio de horario y aclimatarse para estar listo para la competencia.

“En España tenía excelentes condiciones para terminar de prepararme. Dormía a 100 metros de la pista, tuve una buena alimentación y también sesiones de fisioterapia, que son muy importantes para mí, porque en los últimos meses he tenido varias lesiones”, declaró Drummond a través de un comunicado enviado por la periodista Sofía Quesada de la empresa Coopenae, que lo patrocina.

Su debut en el Mundial será este domingo 20 de agosto en la fase eliminatoria de los 400 metros vallas a las 3:25 a. m. (horario costarricense). De clasificar a semifinales, volvería a competir un día después a las 11:35 a. m., y la final está programada para el miércoles 23 de agosto a la 1:50 p. m.

“Este año he tenido mi mejor temporada. La empecé muy bien, con un récord nacional que ha sido excelente (48.11). Después de eso, tuve un par de lesiones (rodilla e isquiotibial) que me han limitado bastante, por lo que me han costado bastante los entrenamientos, pero ya me siento recuperado. Hemos trabajado la parte mental muy bien para intentar desplegar todo mi potencial en el Mundial”, añadió.

El pasado 4 de agosto, Gerald tomó parte en el Ed Murphey Classic en Memphis, Tennessee, Estados Unidos, su último fogueo antes de competir en Budapest, donde se ubicó en la cuarta casilla con un crono de 49.40, para cerrar su preparación.