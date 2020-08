“El sueño que atravesó un club, una ciudad y unos millones de franceses se evaporó en la noche lisboeta. El PSG no será campeón de Europa en 2020, lo que no nos impide volver a intentarlo muy rápido. No tiene nada que envidiar a nadie, ha subido a la altura de la prueba pero ha caído en una pesadilla”, resumió el diario Le Parisien al respecto.