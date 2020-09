“Yo quiero agradecerle a la afición morada que me ha brindado ese cariño, la gente me mandó videos, cosas, eso le llega a uno, después lo que dijo don Victor fue bonito, yo le dije a él que me encantaría volver y trabajar con Wálter, pero eso fue en mayo, porque no había pasado esto. Ahora lo que tengo claro y se lo dije a mi esposa y a don Vïctor Cordero fue que yo quería triunfar en Europa y hasta no conseguir eso pues voy a luchar y tratar de alcanzarlo”, explicó.