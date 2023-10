Vladimir Quesada deja atrás las críticas para enfrentar semana trascendental

"No tengo porque enojarme por cualquier cosa. Además, si me enojo, el que va a sufrir soy yo", Vladimir Quesada. (MAYELA LOPEZ)

- ¿Después de la derrota ante el Real Estelí, cómo fue la semana para el plantel?

- La semana ha sido difícil debido al resultado en Nicaragua. Perder, sin importar el rival, nunca es algo que nos guste. Aunque empezamos ganando ante el Sporting y mostramos un buen rendimiento, la derrota nos afectó. Sin embargo, no fue tan mala porque pudimos comenzar la semana como líderes del Torneo Apertura.

- Entendemos que el torneo aún no ha terminado y estamos comprometidos a seguir luchando. Nuestro enfoque principal es clasificar y, como segundo objetivo, terminar en primer lugar. Esto nos motiva, especialmente después del resultado en la Copa Centroamericana. A partir de mañana, nuestra atención estará completamente en el partido de vuelta de la Copa Centroamericana contra el Real Estelí.

- ¿Tiene Mariano Torres posibilidades de jugar el miércoles ante el Real Estelí por la Copa Centroamericana?

- La decisión sobre la participación de Mariano será colegiada y consensuada. No apresuraremos su regreso al campo. Mariano, al igual que Jefferson Brenes y Michael Chirino, debe regresar gradualmente para evitar lesiones musculares, especialmente después de su lesión en el tobillo derecho. Respetaremos la opinión del jugador y trabajaremos en su recuperación con cuidado.

- ¿Cómo afrontarán el partido del miércoles ante el Real Estelí para borrar la derrota anterior?

- Lo que pasó pasó y ahí quedó y quedará en la historia para siempre. Eventualmente como conversamos con algunos compañeros era algo que iba a pasar, en algún momento; un equipo de Nicaragua nos iba a ganar, más en estos tiempos. Más en los tiempos modernos donde el fútbol de Nicaragua es otra cosa, no se puede comparar en la época donde nosotros saltábamos al terreno de juego. Para mi lo más importante es haber ganado el día de hoy y sobre todo ver el recibimiento de la afición. Mis respetos para la afición

- Vamos a tratar, de todas las formas posibles que nos permita el Fair Play el próximo miércoles, darle vuelta a la serie y poder clasificar a la siguiente ronda que nos permitirá participar en la Liga de Campeones de la Concacaf.

- ¿Cuál debe ser la fórmula para salir avante en los próximos partidos contra el Real Estelí y el Herediano, clubes que los derrotaron anteriormente?

- Tenemos la tarea de cambiar la historia en nuestros enfrentamientos anteriores contra el Real Estelí y el Herediano. A pesar de las dificultades, hemos tenido un buen desempeño este semestre, ganando el la Supercopa y la Recopa. Nuestro objetivo es luchar en todos los frentes y dar lo mejor en cada partido. Confiamos en que los jugadores estarán a la altura del desafío y darán todo en el campo para cambiar los resultados anteriores.

- ¿Cómo maneja los cuestionamientos de la afición y la prensa hacia su trabajo con tanta calma?

- Es una cuestión de educación No tengo porque enojarme por cualquier cosa. Además si me enojo el que va a sufrir soy yo. Tengo una hija periodistas y entiende cómo es la situación. Históricamente no soy una persona que me enoje por cualquier cosa y creo que no vale la pena. Críticas siempre van a ver buenas y malas, independientemente si hemos ganado mucho o hemos ganado poco. Siempre habrán críticas, por lo que trato de no hacerme mala sangre ni escuchándolos o leyéndolos.

- ¿Cómo evalúa la ausencia de David Guzmán?

- David Guzmán ha mostrado fortaleza y madurez al aceptar su situación. Aunque estará alejado de las canchas durante varios meses debido a su lesión, seguirá siendo un líder para sus compañeros. Su ausencia nos afecta, pero confiamos en que su apoyo desde fuera del campo será valioso. Esperamos su pronta recuperación para que pueda regresar pronto y contribuir al equipo.