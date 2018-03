“Yo estaba sentada con mis hermanos y me dijeron 'vea qué bonitos se ven esos señores, con tantos años'. Yo decidí tomarles la foto para publicarla, no tanto por lo que pudiera causar la foto, porque esa jamás iba a ser mi intención y luego vi que se hizo viral y me alegré mucho de ver que con solo una foto podía hacer felices a dos personas. ¿Quién se iba a imaginar que por una foto iban a salir con camisas autografiadas, que los iban a traer al estadio?”, manifestó Ramírez al medio tiempo del partido en el que la Liga venció 3-0 a Pérez Zeledón, el sábado.