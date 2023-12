Saprissa quiere evitar sorpresas y refuerza la seguridad en su estadio

Saprissa quiere evitar cualquier inconveniente en su estadio durante la fase final del campeonato. Los morados no desean exponerse a alguna sanción y, por eso, refuerzan la seguridad.

La principal novedad es la confección de una malla de ocho metros de ancho por cuatro metros de alto para evitar que se lance algún objeto al terreno de juego. Gustavo Chinchilla, gerente de Saprissa, informó que la malla, tipo red de pesca, se ubicará entre la ganadería sur y los túneles de salida de los equipos a la gramilla. Cuando los equipos estén listos para ingresar a la cancha, se subirá la malla por un espacio de unos cuatro minutos, tiempo que, según Chinchilla, tardan los jugadores en entrar al rectángulo de juego.

Además, Chinchilla informó que se han instalado 10 cámaras adicionales en diferentes sectores del estadio para tener un control total de lo que sucede en las graderías.

⚠️⚠️ Saprissa instaló una red en el sector Sur que ronda los 3 millones de colones



🏟️Morados quieren evitar posibles sanciones en la fase final



🎙️Gustavo Chinchilla, Gerente Saprissa pic.twitter.com/yTAVzbvCs6 — Deportes Monumental (@RadioMonumental) December 7, 2023

Chinchilla detalló que los aficionados que asistan al partido de este sábado a las 8 p.m. contra Cartaginés deben hacerlo con tiempo. No solo se encontrarán con el control que se realiza en los alrededores del estadio, sino que también se llevará a cabo un control de acceso a todas las personas. “La instrucción a todo el personal de seguridad fue que en las entradas se debe tener detectores de metales y realizar la revisión para que la gente no entre con artículos no permitidos”, explicó Gustavo Chinchilla.

Los morados esperan una buena asistencia, ya que han vendido el 80% de las entradas que salieron a la venta, aproximadamente 9,500, y antes del partido anuncian que tendrán diferentes atracciones para los aficionados en las explanadas de las graderías este y oeste.