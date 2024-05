Raúl Pinto tentado a volver a la directiva de Alajuelense para ayudar al club a salir del bache

Los cambios en Liga Deportiva Alajuelense van más allá de la salida y las llegadas de futbolistas. No se trata de un fichaje bomba como tal, como mediáticamente se le denomina a cada contratación de los rojinegros; pero para algunos quizás sí lo sea: Raúl Pinto está dispuesto a regresar a la Junta Directiva de la Liga. No es una decisión en firme, pero lo está pensando.

A nivel político, algunos grupos se estaban organizando para conformar una papeleta. El 8 de junio habrá Asamblea General ordinaria de Alajuelense, y entre los puntos a tratar está la elección para el período de dos años del vicepresidente primero, secretario, protesorero, vocal primero, vocal tercero y fiscal financiero.

Raúl Pinto cree que podría ser el momento de regresar y ayudar desde adentro, desde la directiva, como vicepresidente del club.

- ¿Tiene interés de conformar su equipo para ir a una elección por la vicepresidencia?

- Yo he visto a la institución que en estos tiempos ha necesitado tal vez de una unión más grande, de gente que ha estado en la institución y humildemente que tal vez ha sido triunfadora y que ha sabido cómo llegar al triunfo. Lo importante es apoyar a la institución, unir a la institución y mejorarla. Esa es la idea. En estos momentos estoy pensándolo. Todavía no he tomado la decisión de ir a presentarme con una papeleta a la Asamblea.

- Usted es el presidente liguista más exitoso en términos deportivos. No hay alguno que haya ganado más que los cinco títulos suyos con el equipo masculino. ¿Cuál fue su secreto?

- Principalmente buenos líderes en el camerino, una comunión total en el camerino y un cuerpo técnico que maneje muy bien a los jugadores. La otra vez escuchaba a un futbolista y decía que Óscar Ramírez los mantenía tan contentos sin jugar, sino siendo banca y eso era importantísimo.

”Cuando tenían que jugar, daban el todo por el todo. Eso es un manejo importante del cuerpo técnico. Es la unión del grupo que tiene que salir de la institución, tiene que estar muy unido el equipo. Eso para mí fue lo más importante y buenos líderes”.

- ¿Ese fue el acierto de su gestión para poder cumplir metas? Porque al final lo que el aficionado quiere es ganar.

- Claro y le comento una anécdota: cuando llegó Álvaro Sánchez a la institución, venía de San Carlos y era un líder allá. Lo fichamos y yo le dije que necesitaba que él sea líder en la Liga. Me respondió que cómo creía, cuando él veía a Pablo Gabas, a Cristian Oviedo, a Patrick Pemberton... Y que más bien él llegaba a ponerse a las órdenes de ellos. Eso es liderazgo, pero también identidad. Entonces, eso es lo que hace que un equipo logre un campeonato.

Raúl Pinto estuvo un tiempo alejado del Estadio Alejandro Morera Soto, pero cree que sería oportuno volver a la Junta Directiva de Liga Deportiva Alajuelense. (Jose Rivera)

- Fernando Ocampo tomó la batuta cuando usted dejó el cargo de presidente y ahora está la gestión de Joseph Joseph. ¿Desde su punto de vista, en cuánto han fallado las dirigencias recientes en cuanto a lo deportivo, separando lo administrativo y financiero?

- Yo no quisiera criticar a los presidentes que han estado, yo creo que todo el mundo sabe qué es lo que ha pasado y qué es lo que hay que mejorar. Uno realmente no sabe, no sabe exactamente hasta que está adentro y mi interés es estar adentro para varias preguntas.

”La primera es por qué el CAR no nos está abasteciendo de jugadores, por qué el CAR no nos está dando jugadores de corazón manudo. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo único que puede darnos identidad de nuevo son las bases y las bases son las ligas menores. Esos son los que a futuro nos darán otra vez la identidad de Liga Deportiva Alajuelense.

”Hay que estudiar bien por qué el CAR no nos están dando más jugadores. Que todavía si usted ve, el CAR está financiado e invertido por el mismo presidente de la Liga. Tiene que haber algo que por eso no se está logrando la fabricación de jugadores”.

- ¿Cree que la salida de líderes como Giancarlo González y de otros jugadores como Patrick Pemberton, Jonathan McDonald y Allen Guevara dieron al traste con el liderazgo?

- Esos fueron los ganadores de cinco campeonatos. Entonces, el quitar a todos esos jugadores, no sé. La Junta Directiva también hizo esos cambios, o sacó esos jugadores porque también la afición quería quitarlos, porque decían que ya habían cumplido su ciclo, que esto y aquello. Yo creo que ahí fue un error de la misma afición.

”La afición se fue quedando sin líderes y el último que nos quedaba, que fue Pipo, también fue sacado de la misma manera, dándole nada más que seis meses de contrato y siendo un jugador de cinco campeonatos. El que más juegos tuvo, el que más minutos tuvo y que era el capitán, también se quitó.

”A mí me dolió mucho la salida de Pipo, porque era el último de los que quedaban de esos cinco campeonatos. Aunque en uno estuvo Johan Venegas, Pipo estuvo en los demás. Para mí fue muy doloroso, yo hablé con Pipo, pero la decisión de la Junta fue quitarlo, decirle afuera y fue muy doloroso”.

- ¿Es un error que la dirigencia le haga caso a la afición?

- La afición tiene su idea, tiene su fuerza en cualquier institución. La afición es la que uno muchas veces debe oír porque es al final quien paga el evento. A veces es mejor darle una buena explicación a esa afición por qué uno quiere a tal o cual jugador, para que estén tranquilos. Lo que pasa es que nunca se explicó y se fue por lo más fácil, quitarlos.

”Vea un caso diferente: cuánto tiempo estuvo en banca Christian Bolaños y la afición de Saprissa siempre lo apoyó. La misma directiva de Saprissa les explicaba a los aficionados el valor de Bolaños y tal vez la Liga en esa comunicación no le dijo a su afición el gran servicio, o el gran jugador que era Pipo. Ahí es donde tal vez no hubo una buena comunicación”.

- ¿También eso depende de resultados?

- Bolaños ha estado más en el Saprissa campeón, mientras nosotros no teníamos campeonatos y la afición estaba un poco brava con sus jugadores.

- ¿Ya conversó con dirigentes actuales sobre su deseo de aportar para salir de este bache? Porque es claro que la afición está cansada. En la semifinal contra Herediano y en la final de segunda ronda contra Saprissa no se agotaron los boletos.

- Totalmente, son señales muy fuertes de que la afición no está contenta con el rendimiento del equipo. Entonces, yo creo que hay que tenerle mucho cuidado a eso, porque cuando abandonan las graderías, complica la parte económica a la institución. Entonces, es importante, el fútbol es un evento deportivo, donde hay que darle algún tipo de entretenimiento a la afición. Eso es un buen partido, es un buen gane y eso atrae a la afición.

”Si nosotros no estamos cumpliendo eso, la afición igual que a cualquier otro evento, empieza a no llegar. Entonces, hay que tener un buen equipo, un buen cuerpo técnico y un buen producto para que la afición se mantenga y siga llegando al estadio como estuvo llegando”.

- ¿Ha tenido acercamientos con Joseph Joseph o con integrantes de la Junta Directiva para ver si les interesa escuchar voces de experiencia que ya han pasado por estos cargos y que han tenido resultados diferentes?

- No se ha dado, he intentado y he hablado con varios de ellos, pero no he tenido así como mucho oído. Pero yo creo que si tomo la decisión, iré en beneficio de la institución principalmente.

- Muchos creen que cuando se llega a la presidencia, después no se vuelve en otro puesto. ¿Esto es un gesto de humildad suya, de querer aportar desde donde le toque?

- Yo lo veo con mucha humildad, de verdad, principalmente porque un expresidente pasó por la institución y regresar es un poco complicado. Podrían decir que regresó y fue un fracaso, uno se la está jugando en eso. Yo creo que la institución en estos momentos, que está en la situación en la que está con diez años de un solo campeonato y yo creo que ya hemos tocado piso y no hay referentes o ídolos liguistas, ídolos de corazón manudo, yo creo que el expresidente, como el caso mío, tiene que llegar otra vez a apoyar a la institución, a ver los proyectos, a ver hacia dónde vamos. A tratar de uno con la experiencia que ha tenido, con seis años de presidente, ayudar principalmente a la institución. Y tratar en lo que sea posible de mejorar los proyectos que tiene la actual Junta Directiva y ayudarlos con los conocimientos que uno tuvo por seis años en la presidencia.

- Desde el 2018 la dirigencia ha ido sacando a ídolos de la institución de forma paulatina, como Cristian Oviedo, Jozef Miso, Pablo Izaguirre, Mauricio Montero y José Alexis Rojas. ¿Eso pasa la factura con lo que sucede hoy?

- Hay que ser muy cuidadoso en eso, porque la historia de la institución es muy importante y la historia son sus ídolos, los ídolos del pasado y eso es un activo que hay que cuidar y proteger. Mauricio, Oviedo, Miso, Izaguirre, todos esos jugadores que le dieron tanta alegría e historia a la institución, es algo que hay que salvaguardar.

”Es importante que los muchachos jóvenes conozcan a esas figuras y tienen mucha historia que contar y cómo fue su crecimiento en la institución y cómo lograron hacer grandes jugadores. Eso es para inculcarles lo más importante, lo que ha sido Liga Deportiva Alajuelense a través de los años”.