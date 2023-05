¿Qué hacía Bryan Ruiz en el camerino de Alajuelense en la ‘Cueva’?

Quedaban pocos minutos para que se acabara el partido y Bryan Ruiz se veía sereno, pero a la expectativa. Quizás un tanto ansioso, al igual que los dirigentes, los jugadores que quedaron fuera de lista y otros amigos del club que aguardaban en las afueras del camerino de visita en el Estadio Ricardo Saprissa.

Pedro Navarro pitó la culminación del clásico y la Liga se salió con la suya, al forzar a Saprissa a una gran final, en una serie que acabó con un global de 3 a 1.

Verlo a él ahí, con una camisa del equipo y en el propio vestuario rojinegro era una escena llamativa.

“Bryan es un aficionado más en este momento, es un ídolo para la organización deportiva y él acompaña al equipo. Eso nos gusta muchísimo porque los jugadores y los aficionados ven en él a un gran referente y lo vemos como algo muy positivo”, expresó el gerente general de la Liga, Ricardo Chacón.

Mencionó que Ruiz los ha acompañado en estos partidos y que a todos en el club les alegra, porque " por supuesto que es un hombre de la casa”.

Podría catalogarse que su rol es como un consejero, por la experiencia, porque tiene mucha amistad con la mayoría de los jugadores del equipo y es una persona querida por el cuerpo técnico y por todos en el club.

“Su sola presencia aquí cerca del equipo ayuda muchísimo y eso es lo que queremos, tener a la gente de la casa, que estemos unidos y que logremos el objetivo”.

A Alajuelense le agrada tener cerca a Bryan Ruiz

Esa imagen de la cercanía de Bryan con la Liga fue visible de manera pública por primera vez, aunque tampoco es algo nuevo.

Durante estos meses, el ahora exfutbolista ha estado muy cerca de Alajuelense.

Acude casi a diario al Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares y va a la mayoría de partidos en el Estadio Alejandro Morera Soto.

¿Por qué también fue a la ‘Cueva’? El propio Bryan Ruiz contó que algunos miembros de la Junta Directiva de la Liga le dijeron que si quería acompañarlos y él no lo pensó dos veces para responder que sí.

“Obviamente, una final de estas a cualquiera le gustaría venir y verla y por eso vine. La verdad estoy contento porque fue un bonito espectáculo. Saprissa jugó un buen partido, la Liga manejó bien los tiempos, supo sufrir de cierta manera y dio el pase a la gran final”, expresó Bryan Ruiz a La Nación.

Bryan Ruiz se mantiene muy cerca de Alajuelense

Con una sonrisa, el exvolante contó que se ha mantenido cerca de Alajuelense usando la excusa de hacer terapia en el CAR, porque la Liga le facilitó eso, después de una limpieza de rodilla a la que se sometió.

“Pero también que haya venido (Andrés) Carevic, es una persona que conozco muy bien y que nos llevamos muy bien. Tenerlo nuevamente en la institución ha hecho que esté ahí para conversar con él de varias cosas y hablar un poquito de fútbol y recuperarme yo de la rodilla”.

Esas conversaciones ambos las disfrutan, porque la admiración entre ellos es mutua y sincera.

Bryan Ruiz se retiró en diciembre. Ya transcurrieron cinco meses, asegura que extraña los partidos y de cierta manera le gustaría estar ahí, dentro del campo, pero no puede.

También se siente muy tranquilo con el retiro, porque sabe que fue la decisión correcta, en el momento adecuado. Además, esta etapa de su vida le gusta y cree que le sentó bien el compartir tiempo de calidad con su familia.

“Me da nostalgia mirar partidos, saber que yo no puedo estar ahí, pero a todo jugador le toca y en esa transición de jugador a exjugador creo que me ha ido bastante bien. He aprovechado el tiempo para mi familia, para prepararme en ciertas cosas y eso ha sido satisfactorio para mí en estos meses”.

Viene la gran final entre Alajuelense y Saprissa y él tiene expectativas muy altas sobre lo que se pueda ver en la cancha, en dos clásicos donde el gol de visita ya no funge como criterio de desempate.

“Creo que es de las finales más parejas de los últimos campeonatos. Saprissa si bien es cierto gana la fase regular, pues yo creo que tanto ellos como la Liga son los equipos que cierran mejor el torneo y es la rivalidad de toda la vida. Va a ser muy pareja”, vaticinó el excapitán de Alajuelense.

Su percepción es que para esta gran final, de nuevo, el primer partido será muy importante para los rojinegros, porque los morados son fuertes en su estadio.

Finalmente, se le consultó qué le parece la posibilidad de que Joel Campbell llegue a Alajuelense.

“No sé si al final vendrá o no a Costa Rica, eso no lo tengo claro. Uno como profesional en el fútbol creo que no puede opinar sobre las decisiones de otros colegas. Yo creo que la decisión que él tome sea la que sea, ojalá sea la mejor para él, que lo mantenga en un buen nivel, porque también es importante Joel en buen nivel para el proceso que empieza en la Selección”.

Si lo ve en el CAR, o en el Morera Soto no se extrañe. Su cercanía con la Liga se mantiene. El jueves acudirá al estadio rojinegro y también es probable que vaya de nuevo a la ‘Cueva’, al último juego de este torneo, en el que habrá un campeón nacional.

