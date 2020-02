"Ya habíamos hablado antes con Víctor Cordero para ver otros temas y quedamos que la relación iba a hacer en el marco profesional y esto así fue, que una transacción se dé o no, no quiere decir que no se vaya a desarrollar de la misma manera en futuras negociaciones. Antes de nosotros decirle que no a Víctor Cordero o a la prensa, le hicimos ver nuestro parecer al jugador, a nuestros asesores, al Saprissa y de último a la prensa".