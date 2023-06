Pentacampeonas de Alajuelense alzan la voz: ‘Dejen de compararnos con el fútbol masculino’

Alajuelense labró la histórica remontada ante Sporting FC para conseguir su pentacampeonato en el fútbol femenino a punta de ganas, coraje, esfuerzo, fútbol y goles.

Lo hecho por las leonas de Wílmer López genera cualquier tipo de reacción, desde un elogio de la expresidenta de la República Laura Chinchilla, hasta comparaciones con el fútbol masculino y que dicho sea de paso, las integrantes de la Liga catalogan como lamentables.

“La consistencia y profesionalismo de las muchachas de Alajuelense confirman el inmenso potencial de nuestro fútbol fútbol femenino. A ellas mi admiración y a los clubes y autoridades futbolísticas del país mi llamado a un mayor compromiso y apoyo a esta disciplina. ¡Ellas lo merecen!”, subrayó Laura Chinchilla mediante sus redes sociales.

Mientras festejaban su título, las rojinegras vistieron la camisa oficial de campeonas que dicta el protocolo de la Unión Femenina de Fútbol (Uniffut); también se pusieron la prenda de la Liga alusiva a lo que fue el Tour del último rock and roll de Shirley Cruz con la palabra pentacampeonas.

Pero hubo una vestimenta más, que a todas luces llamaba la atención y que fue una clara protesta de las leonas, exigiendo respeto.

Era una camisa negra, con un tuit estampado, emulando como si fuera copiado de la cuenta oficial de Liga Deportiva Alajuelense y en el que decía: “Aquí un tutorial de cómo se gana un penta”.

María José Brenes fue muy directa al hablar del 'penta' de Alajuelense

¿Cuál es el trasfondo de eso? En realidad es una respuesta a una publicación en Twitter de Sporting FC, que no les gustó a las manudas y que aunque el equipo albinegro la eliminó, ya era demasiado tarde.

Este fue el tuit que Sporting FC publicó y que luego borró. (Twitter)

Después del partido de ida de la final, en el que Sporting FC derrotó 4 a 1 a la Liga, cuando cayó el último gol, el de Emily Flores, el club albinegro posteó un tuit con el video de ese tanto, acompañado de esta leyenda: “Aquí un tutorial de cómo definir al primer palo cuando se tiene un ángulo muy cerrado”.

Sin necesidad de que lo dijeran específicamente, era claro que ese posteo era comparando ese gol con el fallo que tuvo Johan Venegas en la final masculina.

Aunque el tuit se eliminó, tuvo una respuesta de parte de Alajuelense. La Liga colgó una imagen de Gabriela Guillén, Noelia Bermúdez, María José Brenes y Fabiola Villalobos con la copa en mano, pero también usando esa camisa que exhibía la frase: “Aquí un tutorial de cómo se gana un penta”.

Lo único que agregó Alajuelense fue: “280 caracteres nos quedan cortos”, pero quien sí habló largo y tendido sobre esto fue una jugadora.

“Un poco polémica, pero es que ponen una información que no nos compete a nosotras. En fútbol femenino no mezclar el fútbol masculino con nosotras. Es algo que por favor les pedimos, nosotras hacemos nuestra propia historia.

”Nosotras madrugamos, entrenamos, nos sacrificamos para que vengan y comparen. Esto no es necesario y esto es imponer un poco de respeto al equipo más ganador de este país”, afirmó María José Brenes de manera tajante.

Lo decía a título personal, pero también en nombre de todas sus compañeras y no solo como respuesta a Sporting, sino para que la misma afición no caiga en el error de compararlas.

Ellas van a los partidos de ellos, lo mismo ocurre al revés. Por ejemplo, Celso Borges y Suhander Zúñiga son dos de los jugadores que acudieron a presenciar la final femenina y apoyar a las leonas.

Como futbolistas del club, comparten, se llevan bien, pero a la hora de la verdad, en los partidos, cada quien va a lo suyo.

Una vez aclarado todo y dejando en evidencia esa molestia, María José Brenes dijo que ellas sabían que son la Liga y que tenían que ir por ese pentacampeonato.

“A dos o tres días de haber preparado una final no hay nada ya que hacer, es mental, son ganas, es actitud, es dar esa milla extra, quizás ciertos ajustes con respecto al otro juego, pero aquí estamos en casa, estamos en cancha híbrida, más grande y a cualquier equipo le cuesta Sporting”, relató.

Fue enfática en que lo ocurrido en el Estadio Ernesto Rohrmoser no las define.

“Esto es lo que define, esta remontada es lo que define. ¿Quién viene y le mete cuatro goles a Sporting? Es difícil, es un equipo bueno, con jugadoras de Selección, con jugadoras de trayectoria, con jugadoras que ya han sido finalistas y campeonas”.

Dijo que les da méritos a esas rivales que siempre dan guerra, pero que les da más méritos a sus compañeras, por todas esas ganas que pusieron para conseguir una remontada histórica.

“Yo creo que aquí cada una puso su grano de arena. Todas fuimos importantes en algún punto y por eso alzamos la copa. Es una fiesta para la gente que viste estos colores, es un viaje de ensueño, nunca lo vamos a olvidar y es que todo se une, perder allá, que nos daban por muertas”, añadió.

Pero, ¿quién las daba por muertas? “Todo el mundo, hasta la prensa, pero qué importa, así sabe más rico, así es mejor. No pasa nada, así es el fútbol. Nos hicimos chiquititas, no vimos nada, nos unimos, juntas, la actitud fue lo único que imperó. No había muchos cambios que hacer, ya estaba todo hecho, había que venir y marcar los goles”, respondió.

Algo llamativo es que esta es la segunda ocasión que Alajuelense replica un posteo de Sporting en un cierre del campeonato. Esta vez fue el tema del tutorial.

En diciembre pasado, tras obtener el título, la Liga mostró a Gabriela Guillén y Mariela Campos bailando, festejando el título, como respuesta a un tuit de un baile que tiempo atrás había publicado Sporting cuando le quitó el invicto de 44 partidos de campeonato nacional a las rojinegras.

