“Para mí es un gran reto llegar al Herediano, es una gran responsabilidad. Es un sueño hecho realidad, porque desde hace tiempo yo quería ir a Costra Rica. No se me dio como jugador, pero ahora se me dio en un club que admiro muchísimo y que espero darles la satisfacción que esperan. En poco tiempo confío estar por allá para ponerme a trabajar lo antes posible en busca de nuestras metas”, admitió Patiño.