Michael Barrantes: ‘La posible renovación no creo que hoy esté en tela de duda’

A Michael Barrantes no le pasaba por la mente que sería declarado el mejor jugador del partido en la final de ida de la Copa Centroamericana de Concacaf, en el que Liga Deportiva Alajuelense derrotó 3-0 al Real Estelí en Nicaragua.

Posiblemente no pensaba que ese primer round acabaría con un marcador tan abultado, ni que él convertiría el segundo tanto en Estelí con un tiro libre, luego de la anotación de Joshua Navarro y antes del gol de Freddy Góndola.

El equipo rojinegro estaba a pocas horas de emprender su viaje a territorio pinolero y fue cuando concedió esta entrevista a unos cuantos medios de comunicación que permanecían en el Estadio Alejandro Morera Soto.

La política de la Liga es que todo sobre movimientos en la planilla y renovaciones se verá hasta que concluya la competencia para no generar ruidos ni distracciones.

En esa línea entra también Michael Barrantes, quien llegó al club por seis meses. A sus 40 años, por rendimiento, es claro que debe continuar. Ese pensamiento ahora lo tienen inclusive los aficionados que se mostraron más quisquillosos al principio con su contratación.

Pero es que la experiencia pesa, ha sido muy profesional desde el primer día en el que se vistió con la indumentaria rojinegra. Y pese a que él mismo quiere disfrutar el momento y ver qué pasa al final, dio dos frases muy llamativas.

“La posible renovación no creo que hoy esté en tela de duda”, fue una de ellas; mientras que lo otro que pronunció Michael Barrante fue: “Si sigo, sigo acá, eso es obvio, no voy a cambiar de equipo”.

- ¿Está al 100 en su estado físico después de tantos partidos?

- Me lo pregunta por la edad (ríe...). Es que yo creo que independientemente de la edad, el cúmulo de partidos cansa y desgasta. Es casi imposible que un cuerpo resista todos los partidos. Yo creo que el cuerpo técnico y la parte médica han trabajado de buena forma el tema de las rotaciones.

- Usted está en un mes determinante porque termina contrato con Alajuelense. ¿Sabe lo que quiere, continuar o ya tomó una decisión con respecto a lo que puede venir en 2024?

- Yo lo que quiero es ganar estos otros dos títulos y después veremos qué es lo que pasa. Eso es lo único que quiero. Ahorita me enfoco en aportarle mi granito de arena al máximo a la institución, a mis compañeros y a cada una de las personas que trabajan en Liga Deportiva Alajuelense. Yo creo que para eso ya llegará su momento y ahí decidiremos a ver qué es lo que pasa de la mano con el club.

- ¿Pero sí le gustaría seguir en la Liga, porque la afición lo ha tratado bien y usted se ha visto bien en cancha?

- Obviamente si sigo, sigo acá, eso es obvio, no voy a cambiar de equipo. Y estoy muy contento, pero ahorita estoy enfocado en el día a día, en el partido que viene, en lo que tengo que hacer para poder estar bien tanto física como mentalmente y ya veremos.

“Yo estoy muy tranquilo, tengo una conversación muy cercana con don Joseph Joseph, con la Junta Directiva, con el cuerpo técnico, pero también es de objetivos, es de lo que uno hace en la cancha todos los días, tanto en entrenamientos como en los partidos. Ellos tienen que hacer sus valoraciones y yo lógicamente también.

“Yo estoy muy tranquilo, yo creo que sí estoy seguro y humildemente lo digo: mi trabajo ha sido bastante bueno, al igual que el de mis compañeros. Y la posible renovación no creo que hoy esté en tela de duda, pero vuelvo a lo que dije, muchas veces se va a dar dependiendo de resultados”.

- ¿Qué piensa del Herediano en esta semifinal?

- Con todo el respeto, al Herediano lo conocemos, pero sabemos que el partido se puede tornar totalmente diferente a lo que ya han presentado, e igualmente nosotros. Estábamos concentrados en Real Estelí. Hay que recuperarnos, descansar y viajar.

“Finalizado el partido con Real Estelí hay que borrar casete, meter el chip del torneo nacional y afrontar el primer partido de la semifinal que será el sábado. Y afrontarlo como se debe. El sábado al terminar ese partido volver a cambiar el chip, meternos el de Estelí y después otra vez.

“Lo que conocemos de Heredia todos lo saben, ellos nos conocen también y a la hora del partido, a la hora de la hora, eso creo que hay que dejarlo un poquito de lado. Hay que preocuparnos y ocuparnos por lo que va a presentarnos el partido”.

- Ustedes tienen que pensar en dos partidos de series distintas al mismo tiempo y Herediano está pensando exclusivamente en la semifinal. ¿Cómo se maneja eso?

- Intentamos a toda costa el hacerlo, porque queremos ganar los tres títulos, pero sabemos también que Herediano está pensando solo en la semifinal. Nosotros pensamos en semifinal y en final, con viajes incluidos, que aunque sean cortos, subirse al avión es desgastante. Hay que darle cabeza, hemos hecho las cosas bien.

- Esta planilla de la Liga se hizo pensando en ganarlo todo. ¿Golpeó no haber ganado la primera fase? ¿Están presionados por tener que ganarlo todo?

- Presionados yo creo que no, el grupo está muy consciente de lo que se está jugando, de lo que queremos. Yo creo que lo hemos manifestado muchas veces. Cuando conseguimos el título de Copa hace poco dijimos que era uno de los tres objetivos que el club tiene. Ahora viene lo que viene.

“No nos golpea mucho el objetivo de no haber conseguido el primer lugar, porque eso no asegura tampoco el título. Yo creo que sí queríamos cerrar en casa una gran final, no se pudo y ahora nos toca llevar el ritmo del campeonato como se debe, que es jugar semifinales y extender esto a lo que queremos todos, que es a una gran final”.