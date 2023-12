Michael Barrantes a las puertas de título especial con Alajuelense: ‘Me va a marcar en la historia’

Michael Barrantes es un coleccionista de títulos, pero si este martes se proclama campeón de la Copa Centroamericana de Concacaf con Liga Deportiva Alajuelense, asegura que sería una estatuilla con un significado más que especial.

El hombre que en 2005 ganó la Uncaf con aquel histórico Puntarenas FC, volvió al podio de la competencia del Istmo con Saprissa en 2019 y este martes podría colgarse la medalla de campeón de Centroamérica con la Liga en 2023.

No ha pasado, pero hará todo por lograrlo en esta final, en la que Alajuelense ganó el primer pulso contra el aguerrido Real Estelí, por 3-0, un partido en el que él entró y le dio más fuerza a la Liga, aportando incluso un gol.

De cierta manera, es un reflejo de que él tenía razón cuando se negó a aceptar el ofrecimiento de retirarse que le habían hecho. Sabía que tenía más fútbol y títulos por ganar en el deporte que ama.

Al pensar en esos pergaminos de competiciones con corte internacional, simplemente sonríe.

“Yo los describo como algo único, lindos, títulos que me enseñaron mucho, que me han dado mucha participación. Por ejemplo, el de Puntarenas que fue un título sumamente difícil e importante, no solo para la provincia, era para todo el país en general, porque nos enfrentamos a un rival muy difícil como lo era el Olimpia”, recordó Michael Barrantes.

Sin pensarlo mucho, aseguró que de todos, el de este martes sería muy lindo y con un significado especial para él, porque a sus 40 años sigue rindiendo y como él mismo dice, la renovación con la Liga ya se la ganó. Así que solo espera que empiece el juego final, pactado para las 9:06 p. m, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

“Estoy muy feliz, muy orgulloso de toda mi carrera y muy orgulloso de poder venir a la institución, aportar mi granito de arena y estar a las puertas de ganar nuestro posible segundo título en este semestre. Es un título que me va a marcar en la historia del fútbol nacional y del fútbol internacional”.

De salir todo como lo espera, le gustaría que algún estadígrafo lo ayude a salir de dudas, porque no sabe si alguien más tiene ese atestado, de ser campeón de Centroamérica con tres clubes diferentes.

“Es sumamente lindo y la verdad que me da muchísima más responsabilidad y confianza de seguir aportándole a la institución mi granito de arena”.

La final de la Copa Centroamericana de Concacaf es importante para él, así como para todos sus compañeros.

“Estamos con la mente enfocada al 100% en lo que es la final y luego tendremos tiempo para analizar lo que tenemos que hacer bien en el torneo nacional. Ahorita estamos muy concentrados, tranquilos, no relajados ni confiados, que es muy diferente, porque sabemos que será un partido difícil”.

Michael Barrantes señaló que en la Liga nunca han perdido la cabeza cuando han ganado partidos, pero que tampoco ha pasado en las derrotas y esa es justamente la forma en la que encaran esta semana.

Añadió que en los tres torneos, el nivel del León ha sido muy similar, con un rendimiento bastante bueno y a eso apelan hoy, porque este segundo careo contra Real Estelí no será fácil.

“El mensaje es seguir por la misma línea, seguir creyendo, seguir confiando, seguir trabajando y emplear lo que se ha trabajado de la mejor forma”, concluyó Michael Barrantes.