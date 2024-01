La charla de Celso Borges sobre un tema tabú terminó con una gran sorpresa para él

El 2014 no solo mostró a Celso Borges como una pieza importante dentro del éxito de la Selección de Costa Rica en el Mundial de Brasil 2014, en una época en la que era protagonista en su club en Suecia.

También fue el año en el que el ahora capitán de Liga Deportiva Alajuelense sostuvo una conversación bastante seria con su papá, Alexandre Guimaraes, así como con su mamá, Lina Mora, mientras se encontraban en la playa.

El tema a tratar fue qué quería a futuro, consciente de que la carrera como futbolista es corta y hay que prepararse con antelación para ese momento.

Dijo que siempre la transición más normal es aspirar a ser entrenador y eso en su casa lo tuvo muy cerca. Sin embargo, sus papás le mencionaron que podía expandir el abanico de opciones.

Lo hicieron ver que ahora existen muchas ramas del fútbol de dónde agarrarse y que descubriera qué es lo que lo apasiona.

Eso fue lo que el mediocampista y defensor expuso al sostener una charla con Román Pascual, del Johan Cruyff Institute, en el primer día del Foro de Innovación y gestión deportiva organizado por Liga Deportiva Alajuelense. Ahí, él terminó siendo el gran sorprendido por algo que pasó al final.

Celso Borges hizo el curso de fundamentos de gestión de fútbol, pasó al posgrado en negocios y administración del fútbol, consiguió el posgrado en gestión deportiva y está finalizando el máster en gestión deportiva.

Contó que en el Johan Cruyff Institute han sido muy pacientes con él y con varios amigos suyos, como Keylor Navas, porque entienden los tiempos del futbolista y para él este proceso de estudio ha sido sencillo de llevar durante diez años, a su ritmo y hoy se siente preparado.

Dijo que cuando se es jugador, hay cosas claves como el trabajo en equipo, el respeto y la tolerancia por otras maneras de pensar, con diferentes bagajes culturales, que eso nutre el conocimiento.

Y eso al final resulta atractivo hasta para las empresas, porque un futbolista termina siendo una persona ordenada, que administra bien sus tiempos, si es que ha sabido llevar bien su carrera.

Al acabar su participación en el Foro de Innovación y gestión deportiva de Liga Deportiva Alajuelense, Celso Borges recibió un título que le trajo el Johan Cruyff Institute. (Prensa Alajuelense)

Hay futbolistas a los que con el paso del tiempo no les agrada que se mencione su edad, ni qué pasará al minuto 91, cuando llegue el retiro, porque es como una amenaza constante de que se acabará eso a lo que se han dedicado por años.

Pero Celso Borges empezó a pensarlo desde hace diez años como algo natural que todos enfrentarán y quizás su papá lo ayuda a tener ese grado de madurez, de entender que no todo es para siempre y que hay que estar preparado.

“El tema no debería ser tan tabú, debería verse como un episodio normal de la vida, una fase que acaba y que arranca otra con mucha ilusión“, reseñó Celso Borges.

Relató que de niño tenía claro que quería ser futbolista, pero al pensar más allá, su pensamiento ha cambiado.

“Tuve una etapa en la que quería ser entrenador, luego la parte en la que no quería ser entrenador y vemos mucho las historias de mi papá y menos que quiero ser entrenador (ríe…). He ido pasando por varias fases”.

Ahí es donde cae en cuenta de que sus papás le dieron la mejor orientación, al sugerirle que encontrara la vocación real y dijo que está bien no saber, lo que no está bien es no prepararse.

Recordó que hizo más consciencia luego de una vivencia, porque le plantearon que debía salirse del colegio para entrenar y como anécdota cuenta que su madre prácticamente fue a tocarle la puerta al gerente y decirle que no.

“Supe que esa parte de los estudios era igual de importante que desarrollarme como profesional, porque debido a ese desarrollo, las ideas del entrenador puedo captarlas mejor, puedes entender a los compañeros y explicar las ideas a compañeros que no entienden”.

Hoy sabe que eso es parte del juego y que el futbolista tiene que estar bien formado académicamente para aprovechar eso en su carrera dentro de la cancha, pero también fuera, donde puede seguir siendo útil a ese deporte que ama.

Si hoy uno de sus compañeros de la Liga le preguntaran qué puede hacer después del fútbol, entre risas respondió que le diría por qué tardó tanto en pensar eso. Luego mencionó que le aconsejaría lo que le dijeron sus papás: primero, si tiene claro lo que quiere, y si no, que se forme en todos los departamentos que pueda.

En caso de que fuera uno de los más jóvenes, Celso Borges otra vez respondió con espontaneidad que tendría que hacerse un video de TikTok para que le pongan más atención.

”Creo que el mensaje es que el fútbol no es para siempre. Si uno se topa de frente con la situación y no hizo nada para prepararse, ahí sí da miedo. Si se preparó debe estar tranquilo“.

Vive el día a día y le costó responder qué estará haciendo dentro de diez años, pero al pensarlo un poco, manifestó que se visualiza como el gerente de algún equipo.

“Sigo muy de cerca la posición en el club, me gusta lo dinámica que es, estar hablando, estar resolviendo problemas, viendo jugadores, fichando y todas esas cosas“, citó.

También tiene claro que eso no lo logrará solo por ser exjugador, sino porque en ese momento estará preparado y habrá luchado por un cargo.

“Es como arrancar de cero, con una preparación y no por ser quien uno fue como jugador, tiene asegurado equis o ye puesto. Cada vez es más la gente que le agrega a esa experiencia la preparación”.

Celso Borges aseguró que él ha sido testigo de casos en donde hay personas que tienen cargos en una posición de mucha responsabilidad por lo que fueron. Considera que se entorpece todo, porque no hay un conocimiento detrás de eso.

Añadió que si fue un buen jugador y le agrega conocimiento, hay cierto respeto dentro de la industria del fútbol, que se adquiere, porque se jugó, pero se preparó.

No es su prioridad a futuro en este momento, porque le llama más la atención ser gerente. Sin embargo, tampoco se atreve a decir que nunca será entrenador, porque todo el fútbol le gusta y lo apasiona.

Celso Borges fue parte del Foro de Innovación y gestión deportiva de Liga Deportiva Alajuelense y habló sobre la transición del futbolista a lo que quiere hacer cuando se retire. (Prensa Alajuelense)

Su mensaje es que aunque aún no sabe qué quiere ser más adelante cuando se retire; sí se siente preparado para esa nueva etapa.

La charla de Celso Borges terminó con una sorpresa para él. Los partidos, los entrenamientos, la pretemporada, las concentraciones y demás implican tiempo, igual que las horas de estudio.

En su caso, su preparación ha sido virtual y no pudo ir a la graduación presencial, pero el Johan Cruyff Institute aprovechó el foro y le trajo ese diploma del posgrado en gestión deportiva.

Román Pascual le entregó a Celso Borges el diploma del posgrado en gestión deportiva que el futbolista de Liga Deportiva Alajuelense consiguió hace unos años con el Johan Cruyff Institute. (Prensa Alajuelense)

Ahí se simuló una ceremonia, se le entregó el título en el Museo del Niño, ante la presencia de sus papás y con un auditorio casi lleno aplaudiéndole. A Celso Borges se le entrecortó la voz y dijo sentirse muy emocionado, porque le costó mucho y que para él es importante tener ese título de manera física.