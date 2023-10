Juan Carlos Rojas le recuerda a quienes lo critican que los ‘trapos se lavan adentro’

Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa, volvió a hacer comentarios en redes sociales, como es habitual en él, escribiendo desde su cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter).

Los comentarios del líder morado después de la victoria del equipo por 4-0 ante Guanacasteca causaron molestia en algunos de sus seguidores. Le recriminaron por qué no hizo lo mismo la semana pasada cuando Saprissa perdió ante el Real Estelí en Nicaragua o por qué solo hace comentarios cuando la victoria está de parte de su equipo.

Rojas dio una respuesta amplia, asegurando que le hace gracia la gente que comenta en sus tuits con cizaña.

“Les digo a esos: no se estresen tanto por lo que otros (en este caso, yo) escriban o no escriban. ¡Vivan tranquilos! En segundo lugar, esta es mi cuenta personal y pondré (o no pondré) las cosas que me motiven a escribir”, afirmó Rojas.

Juan Carlos Rojas mencionó que al día siguiente de una derrota tiene poco que le motive a escribir, ya que a veces, como presidente, no es prudente dejar por escrito lo que verdaderamente está pensando. “Hay momentos en los que es mejor ser prudente y guardar ciertos pensamientos de enojo o frustración. Algunos de estos temas los trataré internamente antes de ponerlos en Twitter (‘los trapos se lavan adentro’)”.

El jerarca saprissista expresó que aquellos que comentan con cizaña, criticando que no habla después de algo malo, son los que precisamente desean que escriba algo para llenar los comentarios de más ‘odio’. “Así que les digo esto: escribiré cuando quiera, no porque alguien me presione para poner algo o no. Bienvenido a quienes quieran seguirme sabiendo eso”, destacó Juan Carlos Rojas.