Joel Campbell revela por qué decidió convertirse en el nuevo 12 de Alajuelense

Apenas se anunció la contratación de Joel Campbell con la Liga Deportiva Alajuelense, resultaba muy sencillo adivinar que el futbolista asumiría el dorsal 12 en el cuadro rojinegro.

Es un número representativo en el club, porque simboliza a la afición y es por eso que Pablo Gabas lo portó en su momento.

Mediante una transmisión en vivo a través de Instagram realizada por la Liga, el propio futbolista explicó por qué usará ese número 12 en Alajuelense.

“Es mi número y es un número que quiero convertir en histórico para mí, a nivel personal. Desde que comencé hace doce años, casi trece, me dieron el número 12 en la Selección y me prometí hacer grande ese número para mí. He intentado llevarlo a todos los lugares donde he jugado y ahora en Costa Rica, este es el lugar”, expresó Joel Campbell.

LEA MÁS: Papá de Joel Campbell lo sorprende en medio de entrevista televisiva

Dijo sentirse muy contento de estar ahí, siendo parte de Alajuelense y sintiéndose querido.

“Estoy con muchas ganas, me estoy quemando por jugar, por demostrar de lo que soy capaz y agradecido por el recibimiento y lo que están haciendo por mí”, citó Joel, quien también contó cómo fueron los últimos días.

“Al final, la decisión estaba muy clara, yo la tenía súper clara y estaba muy tranquilo, pero obviamente debido a que no se podía decir había tanta incertidumbre en el país. Pero ahora que se dio la noticia, estoy muy tranquilo y con muchas ganas de luchar”.

Joel Campbell es el nuevo refuerzo de Alajuelense

Campbell se encuentra con la Selección Nacional de Costa Rica, preparándose para la Copa Oro.

Después de eso, se integrará de lleno a la Liga. Después de la práctica con la Tricolor, este viernes acudirá al Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares, donde dará una rueda de prensa en compañía del presidente del club, Joseph Joseph.

“Pronto comenzará el próximo torneo, alrededor de julio, y como dicen, me estoy quemando por jugar y demostrar. La verdad es que tengo muchísima ilusión, muchas ganas de demostrar lo que soy capaz, primero Dios, y de prepararnos bien”.

Finalmente, tuvo un mensaje para la afición liguista: “Gracias por todo el recibimiento, de mi parte lo único que puedo prometer es trabajo, esfuerzo y sacrificio. Voy a poner mi talento y mi disposición al servicio de la institución, del equipo y vamos a pelear por esa 31″.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.