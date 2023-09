Jeaustin Campos: ‘Ese gol no es de este partido, no es del campeonato nacional’

A Jeaustin Campos, técnico de Herediano, y a cualquiera, le sorprendió el golazo marcado por el panameño Óscar Linton en el minuto 86, que representó el empate 1-1 para Santos ante Herediano. Jeaustin afirmó que si no hubiera sido por esa joya creada por Linton, probablemente su equipo se habría llevado la victoria, un triunfo que tenían prácticamente asegurado desde el minuto 21 gracias al gol de Elías Aguilar.

🔥 ¡EL GOL DEL TORNEO! Óscar Linton se inventa una CHILENA, poema de gol pic.twitter.com/qZqS3jVQ72 — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) September 17, 2023

“Ese gol no es de este partido, ni del campeonato nacional”, dijo Jeaustin Campos en la conferencia de prensa posterior al compromiso entre su equipo y el conjunto guapileño.

“Es un poco frustrante, porque si ese golazo no hubiera entrado, tal vez habríamos tenido otra conversación, ya que no hubo muchas ocasiones de peligro. Santos no es un equipo sencillo; es aguerrido y complicado, y conozco a Randall (Row), quien nunca se rinde. Intentamos hacer nuestro juego, y es un tanto frustrante no tener aquellas situaciones de gol que teníamos”, aseguró Jeaustin.

Jeaustin Campos, técnico de Herediano, reconoció que si su equipo crea tres opciones de gol, debe concretar por lo menos dos. (CSH)

Campos consideró que Herediano, cuando llegue a la portería contraria, debe concretar las oportunidades que se le presentan y volvió a mencionar que el rival no les causó muchos problemas.

“No estamos menospreciando; simplemente, no tuvimos muchas ocasiones de peligro, salvo en tiros libres o tiros de esquina. Tuvimos un partido muy correcto, aunque quizás no fuimos tan vistosos como en otras ocasiones, pero necesitábamos cuidar la velocidad”, señaló Jeaustin Campos.

- ¿En qué aspecto Alexandre Lezcano le está ganando la titularidad a Aarón Cruz en Herediano y qué le está faltando a su equipo?

- Tenemos un déficit de minutos que él (Alexandre Lezcano) cumple perfectamente, al igual que Alejandro Bran y Andy Rojas. Para mí, no hay diferencia entre los dos porteros; ambos son excelentes porteros y buenos jugadores. Estamos trabajando en la ofensiva en balones parados, y cuando logremos abrir la portería, nuestro estilo de juego será más coherente con los resultados y la visión del club respecto a la competencia y al campeonato cambiará.