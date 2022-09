Jafet Soto tras eliminación de Liga Concacaf: ‘Es un torneo para perder plata, se pierde demasiada plata’

El guardameta Luis 'Buba' López fue determinante para que el Real España eliminará al Herediano. (JOHN DURAN)

Jafet Soto Molina, gerente de Fuerza Herediana, admitió que fue un duro golpe quedar fuera de la Liga Concacaf en la parte deportiva, tras ser eliminados por el Real España de Honduras. Sin embargo, en el aspecto económico, deja ver que es un alivio para las arcas rojiamarillas.

El dirigente aseguró que el costo de los boletos aéreos y del hospedaje, como los afrontados en sus desplazamientos a Columbia Británica en Canadá y San Pedro Sula, Honduras, fue más oneroso de lo que se imaginaban y solo ganando el certamen es que no deja pérdidas la participación en el torneo, aunque tampoco se obtienen ganancias.

“Sin ser mediocres ni mucho menos, aquí lo único que queda bonito es la parte deportiva, porque en la parte económica es un torneo para perder plata, se pierde demasiada plata. Para los equipos de Costa Rica, al menos para el Herediano, es una copa que dejó pérdidas grandísimas, muchímas”, comentó Soto tras finalizar el duelo ante los hondureños, pero sin dar una cifra exacta.

“Tuvimos que pagar boletos de $1500 para ir a Canadá y hoteles de $350 la noche. Para llevar 28 personas fue un gasto impresionante. A San Pedro Sula nos tocó cancelar pasajes de avión de 600 mil colones, en dos grupos. Para poder cumplir y llevar un equipo decente y un cuerpo técnico decente hay que poner plata”, agregó.

No es rentable

Para Jafet el competir a nivel internacional es un plus y es claro que duele quedar fuera en la parte deportiva, del torneo que ganaron en 2018, pero de acuerdo a las cifras que maneja, también es un tema difícil en la parte económica.

“Es una copa que deja pérdidas, no solo para nosotros. Ni ganando el torneo es rentable. Si llega a la final hay un premio, pero es para recuperar todo lo que se perdió. Los equipos de la región no tienen la capacidad económica de la MLS o de México y allí se marca mucho la diferencia”, comentó.

De acuerdo al dirigente rojiamarillo, el paso siguiente en el certamen, la clasificación a la Liga de Campeones de la Concacaf o Concachampions, tampoco es rentable. Los florenses tampoco estarán presentes por tercer torneo consecutivo, luego de quedar eliminados en 2019 a manos de Waterhouse de Jamaica, en 2020 ante el Real Estelí de Nicaragua y ahora en 2022 contra el Real España.

“Lo que digo es no perder. Hay una compensación que da Concacaf, pero no alcanza y con las taquillas tampoco, porque no tenemos el poderío económico de la MLS y de México. Por ejemplo, nosotros a Honduras nos fuimos en tres vuelos, mientras ellos toman un chárter de $60.000 que los trae y los devuelve y se gastan más de $30.000 en hospedaje; es decir un viaje de $100.000”, dijo Soto.

Al consultarle la razón por la cual considera que quedaron fuera del torneo regional, a manos de los hondureños, no tuvo dudas en responder.

“Es difícil quedar fuera. Hicimos un buen partido y lo que pasa es que no quiso entrar la pelota. Creo que la figura indudablemente fue el portero (Luis López), cuando le sacó el remate a (Kennedy) Rocha, sabíamos que no era para nosotros. Pero bueno, estamos en el campeonato nacional y hay que seguir adelante y enfrentar el juego ante Saprissa por el liderato general”, manifestó Soto.