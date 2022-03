Iñaki Alonso: ‘Ojalá que dentro de 15 días seamos un poco mejores’

-- ¿Cómo valora al equipo en este momento, cuando está mejorando y se dan los resultados?

Vengo diciendo que el equipo está mejorando, está creciendo, hoy sabíamos dónde veníamos. El contexto era muy difícil, por todo, por el campo, el rival que es bueno, el calor... Se nos ha puesto el partido de cara, creo que hemos tenido opciones de hacer el 2-0, e insistimos en el descanso de que el partido no estaba ganado, porque conocemos muy bien a Guanacaste, sabemos que en transición es peligroso y con el balón parado es de los equipos más peligrosos de la categoría, siendo un equipo joven y han hecho el gol de balón parado. El gol nos ha serenado, pero para bien, hemos ido buscando distintas alternativas, y ahí hemos encontrado el premio del 1-2, debemos seguir mejorando y creciendo.

-- ¿Cómo le cae el parón, sobre todo para recuperar sancionados?

El parón creo que nos viene bien, más que nada porque tenemos que recuperar mucha gente, gente importante, debemos seguir mejorando, sobre porque hay cosas que el equipo debe interiorizar y mejorar y yo me alegro mucho siempre por los goles, está claro que a los delanteros ‘9′ se les mira más y hoy Francisco ha hecho un gol, Andy provocó el penalti y Ariel ha hecho el otro gol, contento por ellos pero sobre todo por el equipo.

-- ¿Cuál es el principal punto de mejora para usted durante el parón?

Somos un equipo que tiene que mejorar tres fases. Hoy nos empataron por una pelota fija, debemos ser más duros y consistentes en eso, a nivel defensivo y ofensivo. Queremos mejorar nuestro juego, ser más agresivos, queremos que los jugadores identifiquen mejorar los espacios y posibilidades, eso es trabajo e insistir. Luego esa fase de finalización, debemos pisar el área con más insistencia, no podemos centrar de derecha y tener solo dos jugadores. Trabajaremos sobre eso y ojalá que dentro de 15 días seamos un poco mejores.

-- Los jugadores hablan muy bien de usted profesionalmente, pero también de su trato. ¿Cómo es ese trato?

Trato de ser natural, trato de ser sincero, máxima exigencia y respeto, para mí ahí está la clave. Imagínate si trato muy bien a los futbolistas, soy muy respetuoso y no hacemos el trabajo bien, no entrenamos bien, estaríamos cometiendo un error. Tratamos de exigirle al futbolista, también desde el compromiso y responsabilidad y ser fieles a una metodología de trabajo que nosotros creemos, mejora al futbolista, no a uno, a todos. Me imagino que los chicos valoran eso y nosotros poco podemos decir, debemos seguir empujando y mejorando.

-- ¿Qué piensa del rendimiento de Andy Reyes?

Andy Reyes, creo que lo he dicho, es un chico que es polivalente, tiene capacidad de jugar en muchos puestos y yo creo que tener eso nos da mucho, te juega de delantero centro, como punta, en derecha o izquierda. Creo que es un chico que tiene y entiende además el juego. En lo que tiene que apretar es en agresividad del área. Sea ese delantero, que con todas las condiciones que tiene, acabe explotando.