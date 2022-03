Iñaki Alonso: ‘El equipo lleva tiempo creciendo’

-- Este triunfo parecía ser vital para usted, ¿le da más tranquilidad para trabajar estas semanas?

Me sabe bien la victoria pero sobre todo me sabe por mis jugadores, por la institución y todos los morados que han venido. Mi línea y trabajo no los cambio, trato de ajustar cosas, hay que mejorar porque no se estaba dando. Es una pena, porque si contamos las veces que nos hemos puesto por delante, estaríamos hablando de otra cosa. Estamos donde estamos y lo que tenemos que hacer es seguir creciendo, tenemos un partido complicadísimo en Guanacasteca, ya lo viví el año pasado. El equipo lleva tiempo creciendo para ser más competitivo fuera de casa, para corregir eso que tenía el equipo cuando llegué.

-- ¿Qué deben hacer para que este equipo sea constante?

Primero nuestra mente va a estar puesta en ese partido del domingo. Hemos sido un equipo que por momentos ofrecemos una muy buena versión, por momentos parecemos un equipo que tiene alguna duda, esas dudas defensivas se trasladan a otros lados, pero quiero destacar al equipo, el equipo como bloque, como ser vivo, está creciendo, va creciendo, llegamos a cinco partidos invictos en la liga, pero tenemos que seguir porque no nos sirve.

-- Saprissa ha sido un equipo con un mal rendimiento pero está a dos puntos de clasificación. ¿Eso para usted significa que el torneo es competitivo o todo lo contrario?

Te soy sincero, porque siempre lo soy cuando hablo, es una liga que si no estás al 100 por 100, la competición te penaliza. Es una liga competitiva, más en lo que ha hecho la ‘Sele’ en últimos partidos, los ha sacando adelante, ha sido capaz de en algunos empatar, en otros ganar, eso habla muy bien de la liga, puede haber algún equipo que igual va sobrado. Algunos de los valores del Saprissa son la humildad y la grandeza, para ser ese equipo que necesitamos ser, esos dos valores deben estar presentes.

- ¿A qué le va a dar énfasis durante estos días?

El foco de mejora es muy claro, necesitamos tres pilares: pelota fija, tanto para hacer más goles y que no nos metan; también tenemos que seguir creciendo en el momento con balón, ser más reconocible y para eso el trabajo entre semana y la confianza del resultado; además apretar muchísimo cuando no tenemos el balón, porque hay varios equipos que te pueden quitar el balón, saber dónde movernos y dónde llevar al contrario. Vamos a seguir creciendo como grupo y que jugadores lesionados vuelvan al grupo y nos den más competitividad.

-- No ha consolidado el delantero ‘9′. ¿Por qué?

Desde mi sinceridad, cuando he jugado con el mismo 9, a los 9 les exijo trabajo con y sin balón, y Francisco (Rodríguez) a nivel de juego nos ofrece muchísimas opciones. La jugada que hace a Villegas, pero tenemos a Ariel que es un chico, se lo he dicho a él delante de todos, es un diez como persona, como jugador y está en el proceso de adquirir su mejor versión, estuvo muchos meses parado y está apretando. Andy Reyes ya lo comenté, es un chico que tiene versatilidad, puede jugar de ‘9′, de falso ‘9′ , de 10 y por fuera, ¿qué más quieres? En Jicaral no estuvo mal y al que estamos echando de menos para competir mucho es Orlando Sinclair, que cuando vine identifiqué como jugador muy importante, la está pasando mal pero espero que le dé la vuelta y eso haga que todos nuestros ‘9′ crezcan y tengan más gol. Pero lo que me ocupa es que Jimmy hasta la semana pasada no había hecho gol, Marvin Angulo no había hecho gol. Christian Bolaños ha hecho, necesitamos esos jugadores. El ‘9′ es importante, marca diferencias, pero da muchas otras cosas que los jugadores de segunda línea pueden aprovechar.

-- ¿Qué significa Kendall Waston para el equipo?

Para mí es el alma del equipo y te digo que muchas veces los entrenadores y personas que cuando pierdes a alguien, te das cuenta de la importancia que tenía ese amigo, Kendall es un líder con un corazón grande, hoy no estaba al 100%, pero como es tan grande físicamente, pero sobre todo como persona, sabía que el equipo lo necesitaba, que había que arriesgar. La semana que viene tiene microciclo, tiene posibilidad de jugar un mundial... Lo que siento por Kendall Waston es algo que hace tiempo no había sentido por un jugador.