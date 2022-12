¿Hasta cuándo jugará Shirley Cruz? La capitana de Alajuelense respondió sin tapujos

¿Hasta cuándo jugará Shirley Cruz? La pregunta era tan incómoda como necesaria para la referente del fútbol femenino costarricense.

La capitana de Liga Deportiva Alajuelense estaba muy conmovida, porque este tetracampeonato realmente costó. Y le gustó, porque entre más competencia haya, el nivel de las muchachas crecerá.

“La verdad me quedan solo cinco meses, el próximo torneo. Desde que firmé, ese fue el acuerdo con (Fernando) Ocampo”, afirmó Shirley Cruz y mientras ella emitía declaraciones llegó Wílmer López.

El Pato abrazó a la ‘10′ y le decía con euforia que ella es la número uno.

De inmediato se dirigió a los medios de comunicación y el técnico rojinegro manifestó que ella tiene que ir al Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023 y ser titular en todos los partidos.

Wílmer López se marchó hacia el camerino en medio de la algarabía en el Estadio Ernesto Rohrmoser, en Pavas, y ella volvió a explicar que este año particularmente le ha costado mucho.

“El profe sabe la temporada difícil que he tenido por las lesiones. Llevo con una lesión desde el partido de la eliminatoria en Curazao”, confesó Shirley Cruz.

Con molestias y con dolor, la capitana ha jugado.

“Desde ese partido me ha costado. De hecho, en las últimas semifinales me tocó inyectarme, porque a veces cuando la rodilla entra en crisis, yo no controlo eso. Entonces me ha tocado cerrar un poquito los dientes ya en las fases finales, pero ahora descansar y también ver qué va a pasar con nosotras”, dijo la capitana rojinegra.

Indicó que no sabe cuáles jugadoras terminan contrato, pero cree que para pensar en un pentacampeonato, las leonas necesitan refuerzos.

“Ver si hay algunas contrataciones nuevas, porque se reforzó Saprissa, Sporting tiene una gran planilla y el campeonato se va a volver más cerrado. Nosotras también tenemos que esperar a ver”, citó.

Aunque a ellas lo que les compete es estrictamente lo deportivo y hablan desde la cancha con títulos, donde son tetracampeonas nacionales y monarcas de Uncaf, de cierta manera les preocupa lo que pueda pasar a nivel político en la Liga.

“Es algo que es ajeno a nosotras, pero puede haber, si hay algún cambio de algún estatuto o algo que nosotras desconocemos. Sí les exteriorizamos la inquietud a ellos para ver qué iba a pasar con nosotras, porque con Junta Directiva diferente puede haber una que otra modificación, pero al final don Joseph Joseph se acercó, conversó con nosotras, que ellos querían que este proyecto se prolongue en el tiempo”, explicó Shirley Cruz.

Sin embargo, ellas también saben que en 2023 habrá elecciones.

“Pero son cosas que hasta el próximo año, cuando haya el cambio de Junta Directiva, si es que lo hay, vamos a ver qué va a pasar”, insistió.

