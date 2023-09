Giancarlo González trata de explicar extraño autogol en partido Guanacasteca vs. Alajuelense

Giancarlo González primero festejó a más no poder esa anotación que consiguió en el minuto 21 en el partido entre Guanacasteca y Alajuelense. Sin siquiera sospecharlo, más adelante le cayó un balde de agua fría.

El partido estaba 2-2, los hombres de Horacio Esquivel habían cambiado su accionar de manera drástica, y en milésimas de segundo, el capitán de Alajuelense no lo podía creer, al ver cómo el balón iba hacia su propia puerta.

Pasó de héroe a sentirse villano en ese momento, porque ese autogol en el que acababa de incurrir fue lo que terminó de inclinar la balanza para que la ADG se dejara los tres puntos en el Estadio Chorotega, en Nicoya, imponiéndose por 3 a 2 contra la Liga.

Tampoco es que esa acción es 100% culpa suya, pero como uno de los líderes del equipo aceptó su responsabilidad en lo ocurrido en ese inédito autogol.

¿Qué fue lo que pasó? Giancarlo González respondió esa pregunta en la transmisión de FUTV.

“Es una cancha mala, malísima. La bola le pica mal a un compañero, le queda el rebote a uno de ellos, remata a marco y estoy cerca de ahí porque es mi posición. La bola pega como se dice, arrollada y me pega a mí en la cabeza. Es una acción muy rápida.

”Pero es simple y sencillo, esto es de hombres, tomo la responsabilidad, un autogol, una cosa que es un error en el fútbol. Una bola complicada, pero no hay que poner excusas, hay que mirar hacia adelante, podía hacerlo mejor y de ahí viene el gane de ellos”, manifestó Giancarlo González.

Según el defensor, el partido se fue complicando para los rojinegros después de una acción en la que él considera que el silbatero Adrián Chichilla se equivocó.

“Cuando íbamos 0-2 hubo una jugada de penal clarísima contra Freddy Góndola y como íbamos ganando no la pitan y son cosas del fútbol. Nosotros tenemos que tomar las mejores decisiones con los obstáculos que se nos ponen en el camino. Hubo muchos y perdimos los tres puntos”, apuntó.

Pipo negó que Alajuelense pecara al relajarse en el partido en el Estadio Chorotega. En realidad, consideró que la Liga dejó de hacer cosas que sí implementó en los primeros 25 minutos, como tener tranquilidad con la pelota y una buena presión tras pérdida.

“Después de una jugada clara de penal a favor de nosotros contra Freddy Góndola que les dio miedo pitarla, porque es clarísima para mí, ahí ellos agarran fuerza”, analizó.

Luego de que él mismo abrió el marcador y su compañero Doryan Rodríguez convirtió el segundo tanto rojinegro, cayeron los goles de Erick Torres y Joaquín Hernández.

“Una jugada de mala suerte en el tercer gol de mi parte y a un compañero que le pica mal, rebota en el palo con rosca, pero es simple y sencillo, no podemos hacer nada sobre eso. Hay que ver hacia adelante, recuperarnos, regresar bien y pensar en el partido que sigue”, recapituló.

En cuanto al invicto, repitió lo que dijo en todos los juegos anteriores, que era algo a lo que no le daban importancia. Solo que ocurrió la derrota y el equipo tiene que ver los detalles que debe corregir para seguir sacando resultados positivos.

“Perdemos el invicto, que estaba ahí para la prensa y para la afición, pero para nosotros ha sido secundario. Si seguía por más fechas contentos, pero tenemos la humildad de saber que no éramos un equipo invencible”.

Añadió que eso era algo secundario en el camerino, pero que en el equipo también saben que despertaba cierto morbo entre los aficionados y en la prensa deportiva.

“Era hasta fuerza para los rivales tal vez y algún día el invicto se tenía que acabar. Se acabó y hay que tomar lo positivo, no somos invencibles, tenemos cosas que mejorar, no podemos dejar de hacer cosas durante el partido y si no hacemos lo que tenemos que hacer, sufrimos”, analizó.

¿Hay que señalar a Leonel Moreira por lo ocurrido en esa acción que culminó con el autogol? “No, porque hubo dos anotaciones antes y entonces tendríamos que señalarnos varios. Es una cosa de equipo, no se señala a uno cuando se gana, tampoco cuando se pierde. Hay que ser autocríticos y saber lo que podemos hacer mejor cada uno de nosotros”, respondió Giancarlo González.

Alajuelense cerró la primera vuelta de la fase regular como líder con 26 puntos, luego de ocho triunfos, dos empates y una derrota.

El sábado 23 de setiembre, a las 8 p. m., la Liga recibirá al Santos de Guápiles en el Estadio Alejandro Morera Soto. Ese mismo día, pero a las 3 p. m., Guanacasteca esperará a Cartaginés, en el Estadio Chorotega.

Así va el Torneo de Apertura 2023

