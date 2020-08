“Es un elemental Derecho Humano elegir a quienes nos gobiernen o administren, pero reconozco que no hay forma material de aglomerar de 300 a 800 asociados para hacer una elección en los momentos actuales. Con tanta cantidad, virtualmente no sería muy confiable. Si esta Junta Directiva no tuviera otra alternativa que prorrogarse por esta causa, se quedaría con una deuda muy alta y tendría que abrir muchas más vías de interrelación o comunicación con los asociados, mientras se llega a otra elección”, opinó José Cabezas.