Federación de Fútbol buscará convencer a Horacio Elizondo para que siga en el arbitraje

Hace una semana, Horacio Elizondo dijo basta y presentó su renuncia como presidente de la Comisión de Arbitraje. Pero como dice el refrán, solo los ríos no se devuelven y en la Federación Costarricense de Fútbol buscarán convencerlo para que siga al frente del gremio arbitral.

Osael Maroto, presidente del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol, anunció este jueves que conversará con Elizondo para analizar la posibilidad de que retome su puesto como presidente de la Comisión de Arbitraje.

“Los árbitros lo han apoyado (a Horacio Elizondo) y varios presidentes de equipos consideran que vamos por buen camino”, dijo Maroto a los medios de comunicación este jueves, luego de la reunión del Comité Ejecutivo.

Como medida de protesta por la renuncia de Elizondo, quien no está de acuerdo en que se haya creado una nueva Comisión de Arbitraje la semana pasada, los jueces detuvieron los partidos por espacio de un minuto para mostrar que están unidos y apoyan el trabajo de Elizondo.

“Que una persona no quiera estar, no significa que lo que se esté haciendo no esté bien. Si le preguntan a los árbitros y a varios de los presidentes de clubes, las cosas se hacen de manera correcta”, opinó Maroto.

Maroto añadió que el Comité Ejecutivo aceptó la recomendación del fiscal, Carlos Ricardo Benavides, de revisar los reglamentos de la Fedefútbol.

“Mi renuncia es de manera indeclinable. Hicimos muchas cosas en el arbitraje, pero estas no son valoradas”, afirmó Elizondo la noche del jueves pasado en el Proyecto Gol. Ahora es cuestión de ver si el argentino da marcha atrás y continúa en su puesto como director del arbitraje.