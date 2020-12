“Estos meses han sido complicados, no solo en la parte económica, sino en la deportiva. Desde febrero cuando participé en la Copa Independencia, en República Dominicana, no peleó y la situación económica fue muy dura. Despidieron a mi hermana del trabajo y mientras yo entrenaba en mi casa nos ideamos, junto a una prima la venta de mascarillas para salir adelante. Las diseñamos y ellas me ayudaron a cocerlas y ese fue nuestro primer negocio”, comentó Sánchez.