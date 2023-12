El engañoso Saprissa de Vladimir Quesada

Saprissa engaña a cualquiera. Me engañó a mí; tal vez a usted no, pero engañó a muchos, a propios y extraños. Engañó a los periodistas deportivos de este país, excepto a un puñado de aquellos que siempre creen que “Saprissa es Saprissa” y que tiene ese tal “ADN” que, de tanto repetirse, convierte en verdad el mito. Ahí está la evidencia a la mano: solo 14 de 65 comunicadores veían a Saprissa como campeón, y no me incluyo entre ellos, en el ya tradicional sondeo de La Nación previo a cada campeonato.

