Delantero fichado por Jafet Soto hace cuatro años renace en su tierra y llega a la Selección

Después de ganarle el Torneo de Apertura de la Liga de Ascenso en el 2019 a Jicaral, como integrante de su querido Guanacasteca, José Pablo Córdoba fichó con Herediano al negociar con el gerente Jafet Soto.

“A José Pablo (Córdoba) le venimos siguiendo desde el torneo anterior, es un jugador con un biotipo interesante y es goleador”, comentó Soto a La Nación en marzo del 2019, cuando se le consultó la decisión de adquirir al futbolista.

A sus 19 años el joven delantero oriundo de Cuajiniquil de Nicoya parecía tener su gran oportunidad, luego de ser el goleador de su escuadra y una de sus jóvenes promesas. No obstante, no pudo consolidarse en el primer equipo florense y jugó a préstamo en el desaparecido Universitarios.

Posteriormente entre lesiones y la falta de oportunidades regresó a la pampa guanacasteca para lograr el Ascenso con la ADG de la mano de Minor Díaz, en mayo del 2021, y así cumplir su sueño de defender los colores de su provincia en la máxima categoría, como ficha de la ADG.

Sin embargo, la salida de Minor Díaz provocó que el futbolista perdiera protagonismo, por lo que fue prestado al Municipal Liberia, de la Liga de Ascenso, a solicitud del mismo Díaz quien asumió ese equipo.

Pero la falta de gol y el poco poder en ofensiva de los nicoyanos hicieron que la dirigencia volviera sus ojos a Córdoba, a quien recuperaron para luchar por evitar el descenso esta temporada.

Con la llegada del técnico Horacio Esquivel, José Pablo mostró su mejor versión en el Clausura 2023, que lo llevó a ser el goleador del plantel con seis tantos y además contabiliza tres asistencias. Su buen rendimiento no pasó desapercibido por el seleccionador Luis Fernando Suárez, quien lo convocó para los Juegos de la Liga de Naciones ante Martinica y Panamá, el 25 y 28 de marzo respectivamente.

Llamado inesperado Copiado!

Aunque fue convocado a microciclos a la Tricolor en diferentes categorías, José Pablo nunca jugó oficialmente con la Selección Nacional, por lo que espera tener la oportunidad de figurar por primera vez en un compromiso representando al país.

El habilidoso delantero, tras integrar el último microciclo, esperó atentamente la convocatoria de este viernes y tras escuchar su nombre, fue felicitado por sus compañeros en el club.

“La verdad me siento muy contento, no me lo esperaba. Uno siempre piensa en llegar a la Selección Nacional, en representar al país y estoy muy contento. Estaba compartiendo con mis compañeros esperando la convocatoria cuando se me dio el llamado, gracias a Dios”, dijo Córdoba, mediante un video dado a conocer por César Blanco, periodista de la ADG.

El nicoyano no pudo ocultar su satisfacción al ser tomado en cuenta por Suárez y así jugar su primer torneo internacional con la Sele.

“Cuando dijeron mi nombre lo tomé con mucha euforia. Allí estaba con los compañeros y todos estaban muy contentos, con mucha alegría, porque yo tenía muchas ganas de ese llamado. Siento que estoy en un buen nivel, pero no lo esperaba. Todo fue muy rápido y repentino, pero voy a hacer las cosas bien y dar lo mejor”, manifestó Córdoba.

El teléfono de José Pablo no dejó de sonar, uno tras otro ingresan los mensajes de felicitación a su WhatsApp tras el anuncio de Suárez en conferencia de prensa.

“Estoy muy agradecido con la afición guanacasteca que siempre me ha apoyado. También con la gente de mi pueblo Cuajiniquil, quienes estuvieron muy atentos y me han mandado mensajes de felicitación. Espero mantenerme en la lista, que nos salgan bien las cosas y aportar a la Selección en la Liga de Naciones”, declaró Córdoba.