Arquero de la confianza de Gustavo Matosas hoy explica cómo se esfumó su sueño en la Selección

Marco Madrigal chasquea los dientes cuando lo recuerda, también guarda un silencio por un periodo de varios segundos, antes de explicar lo que significó para él la era de Gustavo Matosas, en la Selección Nacional.

Aunque para muchos fue una pérdida de tiempo, Madrigalle sostiene a cualquiera que para él fue lo mejor de su carrera.

Tan bien se sentía Marco con Matosas como DT nacional que él mismo confesó que si el charrúa se hubiera mantenido en el equipo él hubiera tenido muchos chances de meterse en un grupo final para la Copa del Mundo.

Marco tenía una gran química con el entrenador, al punto que siempre bromeó con él y sintió confianza para pedirle consejos sobre cómo debía ser su accionar en el arco.

Un elemento que llamó la atención de Matosas, según el portero, fue su juego de piernas.

“Esa fue una experiencia muy buena porque yo estaba en gran momento, hice una gran temporada, quedé campeón, y me gané el respaldo de Matosas en la Selección Nacional. Él me daba una confianza diferente, era un profesor que en los porteros le encantaba el juego con los pies y ese era uno de mis fuertes”, explicó Madrigal.

La salida de Gustavo fue un momento difícil para Marco, porque las puertas de la Selección se comenzaron a cerrar.

“Matosas se fue y en la Selección se buscó otra cosa que fue el recambio generacional. La salida de él y cuando yo tuve que salir de San Carlos me afectó mucho. Yo comencé a ver que era más complicado que lo volvieran a ver a uno”, detalló el futbolista.

El sueño de un mundial Madrigal lo había visto cerca, pero este se fue disipando.

En aquella época, el guardameta se puso de moda y los rumores lo vincularon al Saprissa.

“Primero que todo fueron conversaciones, pero no fue nada concreto. Cuando yo estaba en Santos me dijeron que ellos me querían pero no se llegó a nada; en la prensa salió mucho, pero al final no fue nada concreto”, manifestó.

El último equipo en la Primera División de Marco fue el Cartaginés. Luego de esto de forma inexplicable el meta no encontró oportunidades.

“Ahorita estoy en Liga de Ascenso porque la verdad eso es lo que me salió, toqué puertas en Primera pero no se dio. Yo tengo mi punto de vista sobre lo que hice en Primera División, pero no sé si mi tiempo ya pasó o qué”, externó.

El guardavallas profundizó que siempre mantuvo buenos números.

“En Cartaginés, de 2020 a 2021 estuve con Medford, pero luego llegó Géiner Segura y me dijeron que no seguía y que no entraba en planes Yo siempre sentí que di buen nivel en Primera. Si yo me manejo con números, yo he tenido buen promedio de gol en contra, abajo del gol por partido, pero no entiendo lo que sucedió”, contó.

En la actualidad, el exseleccionado milita en el Municipal Santa Ana de la Liga de Ascenso, pero sueña con volver al máximo nivel nacional.



— Si Matosas hubiera seguido yo siento que eso me hubiera ayudado bastante, con la salida de él llegó el cambio generacional y se metieron jóvenes a la fuerza que no era lo indicado"

“Bien, yo me siento bien, no se ha presentado el chance de Primera por situaciones fuera de mí. Ahora estoy en un proyecto bueno, el grupo está muy bien, es un equipo compacto, ya agarramos la sintonía de familia y vamos a luchar”, expresó.

Junto a Marco, en este club hay jugadores de mucha experiencia como Johan Condega, José Salvatierra, Johnny Acosta, entre otros.

“Presión siempre hay porque sin eso hay que buscar deporte. Es un proyecto de seis meses que hicieron un equipo competitivo y vamos con todo”, finalizó.