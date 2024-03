Alexandre Guimaraes: ‘Este club debe estar peleando arriba y venimos a salir campeones’

Alexandre Guimaraes está de vuelta en el fútbol costarricense. En su presentación como nuevo estratega de Liga Deportiva Alajuelense, el timonel dijo lo impensado: anunció que se retira como entrenador en el fútbol tico. Parece extraño, pero, aparte de asegurar que en la Liga buscará ser campeón, afirmó que en Costa Rica, Alajuelense es el último club al que va a dirigir.

Guimaraes firmó hasta diciembre y aclaró que espera no terminar ahí, que la institución no le adelante el retiro, sino continuar muchos años con los manudos.

“Es un gusto volver a ver un montón de caras conocidas, un gustazo de estar en el CAR y agradecer a la Liga y su presidente, a Javier (Santamaría), a Lanzo Luconi, quien fue el representante de junta directiva en pedir una reunión conmigo y mostrar interés de que estuviera aquí”, empezó diciendo Guimaraes, quien reiteró estar a gusto y expresó tener muy claro lo que representa el paso que dio al firmar con la Liga.

“Voy a estar muy bien acompañado. Estoy encantado de la vida y gracias a Liga Deportiva Alajuelense por hacer que llegue a la institución”, destacó Guimaraes.

- ¿Qué lo motivó a asumir este reto, sobre todo con la situación que pasa Alajuelense?

- Cuando dos personas quieren llegar a un acuerdo, cuando una institución como Alajuela me propone venir acá, la escogencia para estar acá fue muy fácil. Quería estar en un club que me pudiera dar las condiciones de trabajo para desarrollar con la gente que está conmigo. La situación que atraviesa Alajuela no es nueva para mí y confiamos en sacarla adelante.

- ¿Iniciará con el partido del jueves y no es eso un riesgo?

- Nosotros, cuando tuvimos la reunión, me plantearon la posibilidad de iniciar el jueves y en ningún momento le he huido a este tipo de retos. El club ya corre para hacer las inscripciones y vamos con todo. Tengo una idea y primero la hablaré con Bryan (Ruiz) y mi cuerpo técnico y después en las sesiones de entrenamiento.

- ¿Por qué firmó hasta diciembre?

- En estos 30 años de andar como entrenador es mejor plantear una situación a corto plazo hasta diciembre, yo por mí me quedo acá hasta que termine como entrenador. Estoy cerrando un círculo y el plazo no fue problema, ni tampoco tomar el barco en media travesía, lo que nos mantiene son los resultados porque venimos a salir campeones.

Alexandre Guimaraes, nuevo técnico de Liga Deportiva Alajuelense, tendrá a Bryan Ruiz como su asistente. (Rafael Pacheco Granados)

- ¿Qué le falta a la Liga para ser protagonista? ¿Se piensa retirar con la Liga?

- En Costa Rica sí, después afuera no sé. Acá será mi último equipo y espero estar muchos años. Respecto a que le falta a la Liga, ahora creo que es una situación más emocional. Se ve que el grupo está quebrado emocionalmente, pero tiene la capacidad, jugadores y liderazgo para dar vuelta a eso. Lo futbolístico ya lo estaremos entrenando, ya tengo una idea más o menos para el jueves. Tengo claro que el plantel debe pelear y puede ganar el campeonato.

- Algunos dirán que el Guimaraes de Saprissa dirige a la Liga. ¿Qué opina de eso?

- Yo no voy a negar cuál es mi pasado y sobre ese pasado construí una carrera donde tuve la felicidad de ganar en muchos lugares y clubes diferentes. Hoy tengo un presente y es la Liga y el ADN es ganar y a eso hemos venido y por eso escogimos venir, porque hay dos necesidades que se buscan y quieren. Lo otro es bola en la cancha a jugar y ya está.

- Usted tiene 30 años de ser técnico de manera ininterrumpida y sus proyectos son de procesos. ¿Qué lo llevaba tomar a la Liga en una circunstancia de estas y qué representa haber dirigido a los cuatro clubes grandes del país?

- A nivel personal y profesional dice que a través de todo este tiempo he tenido una carrera que ha intentado contribuir al crecimiento del fútbol local. Estar siempre en vigencia en todo lado, para mí es lo máximo y va a ser muy difícil después de esta experiencia con Alajuela, que espero dure mucho tiempo, será muy difícil que dirija a otro club. He tenido experiencias anteriores y si no las hubiera tenido a la larga hubiera dudado asumir a la Liga. Para mí hubiera sido muy fácil decir, esperemos y es más, hubo una oferta concreta en Suramérica y dije no, quiero estar acá y ayudar para que Alajuelense consiga la grandeza que tiene y la recupere.

- ¿Qué tanto conversó con Celso? ¿Qué consejo le dio él?

- A través de su carrera, Celso siempre ha sido muy respetuoso hasta dónde llegar con respecto a conversaciones familiares que en un momento dado pueden ser insinuaciones profesionales. Los dos estamos preparados para trabajar juntos, Celso le tiene un cariño enorme a la institución y solo me ha hablado bellezas del club y va a ser un jugador que sabe lo que tiene que hacer para que Alajuela logre sus objetivos. Una vez en Panamá llegamos a un acuerdo de que nunca más nos íbamos a enfrentar.

- Usted tuvo algunas visitas al estadio y eso quiere decir que pudo analizar al equipo. ¿Qué balance hace de lo que ha visto?

- No vamos a negar que este club siempre debe estar peleando arriba. No vengo a negar que hay una situación por el trabajo que se hizo anteriormente y no correspondió a estos últimos resultados. Venimos a cambiar ciertas dinámicas y convencer al grupo de nuestro estilo, pero Alajuelense debe estar en otra posición.

- ¿Qué representa tener a Joel Campbell y cómo sacarle provecho?

- A mí siempre me encanta trabajar con futbolistas buenos y diferentes. Lo primero es hablar con él para ver cómo se siente y cómo lo podemos ayudar para que dé la mejor versión que puede dar. Sé que quiere mejorar y nuestra labor es potencializar a los jugadores, encontrándole el nicho adecuado.

- ¿Qué piensa del partido del jueves y ese resultado en contra de 4-0?

- No es fácil remontar ese marcador, pero en el futbol puede pasar cualquier cosa. Tenemos que ir por el partido y hacer todo para sacarlo adelante y sobre todo desde el comienzo darle una alegría a la afición manuda, sería muy bueno para todos, el club, los jugadores y sobre todo los aficionados.

- ¿Cómo convenció a Bryan Ruiz de ser su asistente?

- Le dije que me encantaría, que estuviera acá y sé cómo se ha preparado Bryan. Nuestra forma en los lugares que he estado, siempre es incorporar a un prospecto de futuro entrenador que el club vea, en ese caso Bryan con todo su conocimiento en la cancha nos puede ayudar mucho. Tiene todo para llegar a ser un buen entrenador y tiene arraigo con este club. Le dije que quería que estuviera acá y su disponibilidad me dejó tranquilo. Cuando mi otro asistente llegó acá me dijo, quién va a ser el auxiliar local y le dije Bryan Ruiz y él sorprendido preguntó Bryan, eso refleja todo lo que representa él a nivel internacional.

- ¿Cómo conoció a su cuerpo técnico y qué pueden implementar?

- Es un cuerpo técnico que ha estado conmigo desde el 2016 y me ha mostrado su capacidad, lealtad, pasión y querer siempre lo que uno desea de los auxiliares. Además, no tienen miedo en decirme las verdades y corregirme. Es gente entregada al trabajo y con mucha experiencia y al club le va a servir mucho. Hice énfasis que era necesario que ellos estuvieran acá.

- ¿Cómo enamorar a una afición en momento tan álgido?

- Tal como decía, creo que lo primero, cuando hay una afición de equipo grande, ellos quieren que los representen en la cancha con una pasión desbordante. A nivel de juego, creo que todos estamos muy claros que un club grande como Alajuela debe ser protagonista.

- Usted se encontrará como técnicos rivales a personas que dirigió como futbolistas. ¿Qué piensa de ellos?

- Creo que ya lo dijo Hernán (Medford) hace unos días. Si todos esos que estuvieron bajo nuestra tutela y les ha ido bien, es porque algo hemos hecho bien.