Alajuelense solo tuvo tiempo para un entrenamiento antes del clásico ante Saprissa

Fabián Coito dirigirá este sábado su primer clásico en el fútbol costarricense. (Albert Marín)

Alajuelense recibirá este sábado a Saprissa, en el único clásico de la fase regular del Apertura 2022.

El partido, programado para las 6 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto tiene varias particularidades, porque aparte de que la taquilla es compartida por un acuerdo entre los clubes, la Liga y la ‘S’ han tenido trajines distintos en los últimos días.

Mientras que los morados contaron con una semana larga de preparación, Alajuelense tuvo que viajar a El Salvador, jugar el miércoles contra Alianza en el Cuscatlán y regresar el jueves a territorio nacional.

Eso implica que antes de este clásico, los rojinegros solo tuvieron la práctica del viernes por la tarde de cara a este duelo contra Saprissa.

De eso y otros temas habló el técnico manudo Fabián Coito.

¿Cómo está el equipo para este clásico?

Anímicamente estamos muy bien, por lo que logramos y por lo que es el partido que tenemos por delante. Desde el punto de vista físico, los que jugaron el miércoles están con un poco de cansancio. Hay que armar el plan de juego y preparar el partido, que ya de por sí y no más el rival y lo que significa el partido ya es una motivación grande.

¿Cómo va la recuperación de los jugadores que estaban lesionados?

La evolución va de acuerdo a los plazos que ha fijado la sanidad. Ian Smith es mucho menos de lo que se pensó en un primer momento, que eso es bueno, eso es positivo.

Después respetando los plazos que ha fijado la sanidad y con respecto a las lesiones, la sucesión de los partidos es una de las cosas que puede provocar, porque hay jugadores que han repetido o que tienen una gran cantidad de minutos y uno de los riesgos es ese.

Se han dado lesiones musculares, óseas, golpes, por lo tanto es muy variado y no hay un único factor, como te decía antes al cual respondan las lesiones que se han provocado.

Lo que pasa es que impacta un poquito más, porque se ha dado que nos ha golpeado bastante sobre la línea defensiva. Si hubiera sido más repartido, por ahí se disimulaba mejor. Hemos tenido que ir haciendo algunos ajustes e inventando o llevando a futbolistas a posiciones no habituales y de repente puede impactar un poquito, pero a mi gusto lo han hecho muy bien.

Alex López decía que siente cierto desgaste. ¿Qué piensa de eso y de que en defensa tiene varios lesionados?

Recién este viernes nos vamos a reencontrar después del viaje a El Salvador y seguro que estas horas que han pasado son muy importantes en la recuperación y por eso le dimos un poquito más de espacio entre el viaje y el próximo entrenamiento que es ahora.

Lógicamente que hay una cantidad de partidos que van generando cierta fatiga y nosotros dentro de nuestra planificación recuperar, preparar el partido sin que sea un desgaste, en la medida de las posibilidades ir rotando como hablamos en el fútbol.

Ir repartiendo los esfuerzos en cuanto a minutos y lo intentamos para mantener el nivel del equipo, pero también que no sea un desgaste excesivo. Eso no es fácil de lograrlo y algunas veces ha salido bien y en otras de repente no tan bien, porque aún así ha habido alguna lesión que no tiene una única causa.

Seguramente que sea alguna de las razones la sucesión de partidos y algún esfuerzo excesivo de los futbolistas en alguno de los juegos, pero sé que vamos a llegar con una cantidad de partidos importantes.

También por el otro lado, nos da un ritmo de competencia, que no se adquiere, si no compitiendo, solamente jugando. Vamos a intentar hacer prevalecer las cosas que nos van dando tantos partidos jugados en tan poco tiempo.

¿Con tan poco tiempo cómo hacen para entrenar?

Es difícil con tantos partidos, a veces sucede jugar entre semana y la semana se hace corta, pero con tantos partidos, no solamente en el plan de juego, que diríamos que podemos respetar una línea y adecuarnos a cada partido, buscando los futbolistas que vayan a jugar y alguna situación puntual en la cual quisiéramos hacer hincapié.

Sino en cuanto el futbolista también esté en condiciones de responder a esa exigencia que plantea el partido y que todos queremos para el plan que tenemos para el partido.

No solamente respetar los descansos y las recuperaciones, sino que también intentar asociar una idea con el momento físico de los futbolistas. Por eso digo, no es nada fácil, pero yo creo que lo hemos ido llevando muy bien, tenemos momentos en los partidos donde lógicamente el equipo cae un poco.

Además la Liga, como equipo grande, tiene obligaciones. Eso el futbolista lo siente, porque es una persona y entonces también está como obligado e impulsado por la gente y por la historia como a hacer protagonista del juego.

A veces lo hemos querido y no hemos podido, pero también creo que en esos momentos hemos sido fuertes, como en el partido último. Y hemos salido adelante, aún cuando en ciertos momentos del juego no nos pertenecía el dominio.

Y preparándonos para ese tipo de partidos, sabiendo estas cosas que pueden llegar a suceder e intentando de nuestra parte como staff técnico, impactar en algunos aspectos, no muchos y que estén lo más claros posibles para llevarlos adelante en el juego.

¿Cómo tomó la salida de Agustín Lleida?

Coincidió con mucha actividad, con el viaje. Primero desde el punto de vista personal, la satisfacción porque creo que da un paso en su carrera que él considera que es bueno.

Como compañero de trabajo y como funcionario de esta gran institución lógicamente que sale de la organización una persona que ha sido muy importante para toda esta realidad. No es fácil sustituir a una persona con tantos años, con tanto conocimiento.

Con tanta participación en esta realidad que hoy es la Liga, pero habrá que ver qué decisión toma el club en su Junta Directiva a los efectos de ver de qué manera se continúa.

Y aquella persona que llegue al club, ayudarla, hacerla sentir cómoda y en la medida de cada uno, que rápidamente se integre a toda la dinámica que trae el club, para que se sienta lo menos posible la salida de Agustín.

¿Qué le dice a la gente que no la convence el equipo a pesar de las victorias?

No puedo hablar de otras etapas porque primero que no me gusta comparar y que no tengo gran información de esas otras etapas. Puede ser que en algunos momentos, relacionado a todo esto que estamos hablando, el equipo, o el paladar o el gusto del hincha exija, pero seguramente habrá distintos factores.

En la búsqueda de lo que tenemos, dominar el juego, ganarlo, en la medida de las posibilidades con cierta comodidad e intentar ir creciendo en lo que es el protagonismo del partido.

Sobre el tema de los gustos lo respeto, pero no deja de ser algo muy subjetivo de cada uno y a mí cuando el equipo convierte, cuando no recibe goles, cuando no le crean muchas situaciones de gol, cuando respeta el funcionamiento que intentamos llevar adelante ya es jugar bien.

Después lo que hay que hacer es imponernos en el resultado y limitar al equipo rival, que también juega. Hay buenos equipos y buenos entrenadores que conocen a la Liga, conocen las características de los jugadores y que no es fácil sorprender a los otros equipos y a los entrenadores, por su capacidad y por el conocimiento que tienen del equipo.