Aficionado que Saprissa vetó sin explicaciones lleva su caso a la Sala Constitucional

El aficionado que recibió un veto indefinido por el Deportivo Saprissa y que fue expulsado del estadio tibaseño el domingo anterior, interpuso un recurso de amparo contra la decisión que tomó la administración morada sin darle el motivo.

Orlando Piedra es un seguidor del equipo morado que administra, junto con otros amigos, un perfil en redes sociales que se llama La Voz Saprisista. El domingo anterior, en el juego entre Saprissa y Sporting FC, él se encontraba en el Club Morado, por invitación de un amigo, y al filo de finalizar el primer tiempo, dos oficiales de seguridad privada le pidieron que los acompañara a las oficinas administrativas. Fue cerca de la gradería sur donde un colaborador de la S le indicó que debía salir porque estaba vetado.Patricio Altamirano, encargado de prensa del Saprissa, le resṕondió, por medio de un correo electrónico, “que estaba vetado de manera indefinida, ya que el club se reservaba el derecho de admisión”. Esto sin especificar el motivo de la decisión.

El trámite se realiza en el expediente #22-022009-007-CO, según confirmó la oficina de prensa de la Sala Constitucional, tras una consulta de La Nación.

La Voz Saprisista tiene cerca de 21 mil seguidores en la red social Facebook, y el afectado considera que se violenta su derecho de expresión.

“No soy una persona problemática, no tengo un registro de mal comportamiento en el estadio y tampoco he realizado una gestión para que en la Unafut me den el aval como medio de comunicación. No es algo que me interese: solo soy un aficionado más”, dijo Piedra.

¿Qué dicen las autoridades? Copiado!

La Nación conversó con Daniel Calderón, viceministro de Seguridad y director de la Fuerza Pública, sobre el tema y él considera que el derecho de admisión tiene sus límites y procedimientos para aplicarse.

“El derecho de admisión no es absoluto, tiene sus límites y tiene mucho que ver con las políticas que el club previamente debe haber comunicado. Por ejemplo, que no aceptan conductas racistas, que no se aceptan integrantes de barras organizadas o quienes cometen conductas violentas”, dijo Calderón.

Por su parte, el Ministerio de Industria y Comercio (MEIC) también brindó su versión, aunque prefirió no profundizar sobre el tema porque podría verse como un adelanto de criterio en caso de que este tema llegue a la Comisión Nacional del Consumidor.

“De conformidad con la Ley 7472 en su artículo 34 inciso h), establece la obligación de los proveedores de bienes y servicios de abstenerse de discriminar. A su vez, el artículo 36, sobre prohibiciones, establece que los proveedores no se pueden negar a prestar un servicio o prestarlo en forma irregular, “salvo que medie justa causa debidamente comprobada”, mencionó el ministerio.

También detalló que “bajo este argumento, ciertamente los proveedores pueden reservarse el derecho de admisión, siempre y cuando tales parámetros no impliquen un abuso de su derecho convirtiéndose en discriminación en el consumo. Asimismo, están llamados a guardar el orden y la seguridad basados en elementos objetivos, tal y como lo ha señalado la Sala Constitucional en reiteradas ocasiones respecto del principio de igualdad y no discriminación”.

Por su parte, el abogado constitucionalista Fabián Volio señala que un local de servicios o la administración de un equipo de fútbol, tienen el derecho de establecer su política de admisión, pero “cree que sí se le debe dar a conocer el motivo al afectado”.

“Creo que al menos sí le debieron haber dado la razón por el cual está vetado, porque si admite el ingreso por el simple pago, él lo hizo y lo sacaron una vez iniciado el juego, sí debieron haberle dicho el por qué lo sacaron. Lo pueden vetar, si el club lo considera, pero le deberían decir la razón porque al no decirle el motivo, es arbitrario”, mencionó Volio.

Este rotativo consultó al Saprissa sobre el caso de este aficionado. Sin embargo, la oficina de prensa del club dijo que es un tema que se trata a lo interno del club y no brindarán detalles.