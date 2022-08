A Kendall Waston lo agarró desprevenido un gran logro en Saprissa

Llegó a Saprissa cuando apenas tenía 16 años, era un chiquillo que llamaba la atención por su estatura, por su mente solo pasaba la idea de tener la oportunidad de jugar algún día en Primera.

Hoy, 18 años después, no solo hizo realidad el sueño de vestir la camisa morada en la máxima categoría, sino que se convirtió en una de las principales figuras del equipo, es uno de los capitanes y festeja haber llegado a 100 partidos oficiales con Saprissa.

La Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut) informó que tras el compromiso del fin de semana pasado frente a Pérez Zeledón, Kendall Waston completó los 100 juegos con los saprissistas.

"No imaginé tener esta carrera.Gracias a Dios he cumplido muchas cosas", dijo Kendall Waston, quien aquí festejó el gol ante San Carlos. (Jose Cordero)

“No sabía que alcancé 100 partidos con Saprissa, me di cuenta porque Patricio (Altamirano, encargado de prensa de los morados) me lo comentó. Nunca he llevado un registro de mis partidos”, dijo con entusiasmo el “gigante” de los morados.

Waston expresó disfrutar el momento y resaltó que es un orgullo para él ponerse la camiseta de Saprissa.

“Para mí es un gran honor saber que he disputado 100 encuentros con el club, pese a que estuve un tiempo fuera del país. Ahora volví y siento estar en una etapa que disfruto más. Vestir la morada tantas veces representa mucho y es un privilegio llevar los colores del primer equipo del país”.

La “Torre” tibaseña ha conseguido cinco cetros con los capitalinos y el que más recuerda es el título 30, conseguido frente a la Liga el 10 de mayo del 2014 en el Estadio Ricardo Saprissa.

“El título de la 30, ese ha sido uno de los partidos que más me ha marcado, porque sufrimos bastante y teníamos muchos torneos sin ser campeones. Además en la semifinal hice un gol, el día antes de la semifinal nació mi hijo Keysaach y por eso ese tanto tiene un gran significado”, manifestó Kendall.

El zaguero agregó vivir su mejor etapa con Saprissa, la disfruta al máximo y espera coronarla con asistir y hacer un buen mundial en Qatar.

“Esta es mi mejor etapa con el club, antes jugaba poco, iba a préstamo y regresaba. No fue hasta el 2013-2014 que jugué más y metí como ocho goles en un torneo con Saprissa. Ahora estoy más maduro, con más experiencia y lo disfruto más”.

A Kendall le resta año y medio de contrato con los capitalinos y él está a gusto, aunque no negó que le agradaría volver a tener la experiencia de jugar en el extranjero.

“Con el Mundial encima y si uno tiene la bendición de ir y hacer un buen papel, todo puede suceder. Estoy tranquilo acá, pero el fútbol es un deporte donde uno quiere sacarle provecho y mejorar. Pero en Saprissa me siento muy feliz, me han tratado muy bien”.

Y la afición lo trata de mil maravillas, es uno de los consentidos de los morados, quienes aplauden cada una de sus acciones en defensa o al sumarse a la ofensiva, donde ya ha celebrado varios goles.

“Es lindo que la afición sienta esa empatía conmigo y la manera mía de devolver ese cariño es darlo todo en la cancha. Sé que el aficionado morado lo que más respeta y admira es cuando nos entregamos al ciento por ciento en la cancha”, afirmó el fuerte defensor.

Zaguero o delantero, a Kendall Waston no le importa dónde debe ayudarle a Saprissa. Su puesto es evitar los goles de los rivales, pero cuando lo necesitan se suma al ataque y en táctica fija es letal.

“Donde pueda aportarle al equipo ahí estaré, en pelota quieta o cuando la situación está un poco complicada. Cuando yo voy al ataque trato de hacer lo mejor posible para ayudar”, aseguró Kendall.

En una de esas incorporaciones a la ofensiva, Waston marcó un gol que le gustó mucho, fue en este torneo, en la fecha tres contra Puntarenas en el Estadio Ricardo Saprissa.

“Es uno de mis mejores saltos por el gesto y la fuerza que llevaba. Me gusta cuando veo la repetición, sobre todo cuando está como en cámara lenta, se siente bien al verlo, la verdad me despegué muy bien”,expresó el “gigante”, quien se ganó un 100 con el Deportivo Saprissa.

Ficha técnica

Nombre: Kendall Jamaal Waston Manley.

Edad: 34 años. Nació el 1º de enero de 1988, en San José.

Peso: 86 kilos.

Estatura: 1,96 metros.

Puesto: Defensa central.

Año de debut profesional: 2006.

Clubes: Deportivo Saprissa (2006-2007, 2007-2008, 2009, 2012-2014), Carmelita (2007), Nacional de Uruguay (2008-2009), Bayamón FC de Puerto Rico (2010), Universidad de Costa Rica (2010-2011), Pérez Zeledón (2011-2012, 2013), Vancouver Whitecaps FC de Canadá (desde el 8 de agosto del 2014 al 2018), F.C. Cincinnati (desde 2019 al 2020) y Saṕrissa (desde el 2020).

Selecciones Nacionales: Jugó los Mundiales de la FIFA Sub-17 de “Perú 2005″ (octavos de final) y Sub-20 de “Canadá 2007″ (primera ronda). También participó en la Preolímpica Sub-23 (2008). Con la Mayor debutó en el 2013 y suma cuatro goles. Fue preseleccionado mayor para el Mundial de Brasil 2014, pero no fue elegido en la lista final, lo que sí consiguió para el Mundial de Rusia 2018.

Logros: Ganó con el Saprissa el Torneo de Invierno 2008, el de Copa 2013 y el Torneo de Verano 2014, así como el Torneo 2021 y la Supercopa 2021. Mejor jugador del Vancouver Whitecaps (Canadá) y elegido en el equipo ideal de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, ambos premios durante la temporada 2015. Ganador de la Copa Voyageurs 2015, el máximo trofeo de fútbol profesional que se otorga en Canadá. Mejor jugador de la temporada 2017 con el Vancouver Whitecaps.