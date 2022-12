Qatar 2022: Ya son tres técnicos que pierden su cargo por no pasar de la fase de grupos

El seleccionador de Bélgica Roberto Martínez anunció que deja su puesto después de que los Diablos Rojos quedaran eliminados del Mundial 2022 tras empatar sin goles contra Croacia, cuatro años después de finalizar terceros en Rusia-2018.

Este anuncio se suma a las salidas de Gerarto ‘Tata’ Martino, técnico argentino que no continuará con la Selección de México, al quedar eliminado en la fase de grupos por un gol. Además, Carlos Queiroz no continuará al frente de la selección de Irán y acumula su tercera despedida en dos años, después de que, en noviembre de 2020, fuera destituido de la Selección Colombia por decisión de los dirigentes, como consecuencia de la goleada frente a Ecuador en Quito. Luego estuvo en Egipto y tampoco cumplió los objetivos, durando apenas seis meses en el cargo.

En la recta final hacia Qatar 2022, la federación de Irán lo llamó de nuevo y le pidió que asumiera las riendas para el Mundial, pensando en la tarea de avanzar por primera vez a octavos de final. El camino comenzó con goleada 6-2 frente a Inglaterra, pero se recompuso al vencer 2-0 a Gales, resultado que mantuvo viva la ilusión.

“Me despido de la selección nacional y lo hago con gran emoción como pueden entender”, declaró Martínez español, al frente del equipo belga desde 2016, en conferencia de prensa.

“Es el momento para mí de aceptar que es mi último partido como seleccionador de Bélgica”, añadió.

El español tomó el mando de la selección belga en 2016, conduciéndola hasta las semifinales del Mundial-2018. Bajo su dirección, Bélgica estuvo durante más de tres años al frente de la clasificación FIFA.

Roberto Martínez renunció a la Selección de Bélgica tras quedar eliminado del Mundial de Qatar 2022. Foto: AFP (EMMANUEL DUNAND/AFP)

Martínez precisó que esta eliminación no es la causa de su marcha, que tenía decidida desde antes del inicio del torneo. “Incluso si hubiéramos ganado este Mundial, habría dejado mi puesto al final de la competición”, afirmó.

Tras una corta victoria sobre Canadá (1-0), Bélgica encadenó una derrota contra Marruecos (2-0) y un empate frente a Croacia (0-0).

“Todo lo que he podido hacer con el equipo nacional me hace sentirme muy orgulloso. Es un equipo que ha dado muchas felicidad a mucha gente y los verdaderos aficionados en Bélgica me aprecian”, dijo.

Por su parte, Queiroz anunció su salida por medio de sus redes sociales.

“En el fútbol no existe eso de las victorias morales, pero tampoco hay nada de inmoral cuando no se alcanzan los sueños, siempre y cuando se haya dado lo mejor de sí con todas las ganas y valiente mentalidad ganadora”, escribió el entrenador portugués en su cuenta de Instagram junto a una foto en la que está levantando la mano derecha como signo de despedida.

El primer cambio en el banquillo de una selección de la Concacaf se da en la Federación Mexicana de Fútbol (FMX), Martino dijo en la conferencia de prensa, tras el juego ante Arabia Saudita, que su contrato finalizó con el silbatazo final del árbitro. Ya que no logró avanzar de la fase de grupos.

Yon de Luisa, presidente de la FMF, también confirmó la noticia esta mañana.

Las estrellas decepcionaron Copiado!

Más allá de la eliminación, Bélgica, que entusiasmó con su juego en 2018, decepcionó en esta Copa del Mundo, sobre todo las estrellas, Kevin De Bruyne, Eden Hazard y Romelu Lukaku, que entró en la parte final de este último partido, mostrándose todos impotentes. Solo el guardameta Thibaut Courtois realizó actuaciones a la altura de su reputación.

La prensa belga se hizo también eco de fuertes disensiones en el seno del vestuario.

Lamentando un “miedo a perder” en sus jugadores, Roberto Martínez expresó que su equipo no tuvo la oportunidad de mostrar su verdadera cara: “Creo que habríamos progresado y que a partir de octavos de final habrían podido ver a la verdadera selección belga”, afirmó.

Martínez afirmó además que su equipo se va del Mundial con “la cabeza alta”.

El equipo que ocupa el segundo puesto en el ránking mundial desperdició varias ocasiones clarísimas en las botas de Romelu Lukaku en el segundo tiempo y deja el torneo habiendo anotado un solo gol en sus tres partidos del grupo F.

“Hoy estábamos preparados, creamos oportunidades y no hay lamentos de nuestra parte”, afirmó Martínez a la BBC. “Estamos fuera, pero podemos irnos con la cabeza alta”, añadió.

“La generación dorada está haciendo algo para que surja otra nueva generación. No solo son los nombres que han quedado dentro del terreno. El legado puede quedar por muchas vías”, añadió en un mensaje similar al que ofreció en la rueda de prensa previa al duelo ante Croacia.