Destituyen a técnico de Selección de México a seis días de su debut en Copa Oro

La Federación Mexicana de Fútbol sorprendió este lunes con el anuncio de la destitución del técnico de la Selección Nacional, Diego Cocca, tras caer goleados ante los Estados Unidos por 3-0 en las semifinales de la Liga de Naciones y ganar agónicamente 1-0 frente a Panamá en el partido por el tercer lugar.

El Comisionado Presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Juan Carlos Rodríguez, anunció la salida de Diego Cocca como técnico de la Selección Mexicana debido a su desempeño en la Liga de Naciones de la Concacaf, así como la salida de Rodrigo Ares de Parga, director ejecutivo de selecciones nacionales.

En su lugar, se nombró al exmundialista Jaime Lozano como técnico interino para enfrentar la Copa Oro, que comenzará el próximo 24 de junio.

Rodríguez fue crítico con la gestión del argentino y aseguró que era el momento de tomar decisiones, según revelaron los diferentes medios mexicanos.

“A menos de un mes de tomar la responsabilidad, he encontrado deficiencias en la planeación, logística y falta de liderazgo, por lo que he decidido rescindir el contrato de Diego Martín Cocca y su cuerpo técnico, así como el de Rodrigo Ares de Parga”, declaró el jerarca a través de las redes sociales de la Federación Mexicana.

“Perder contra Estados Unidos puede suceder, pero no de la forma en que sucedió. Se renunció a ganar con decisiones logísticas. Se perdió por falta de liderazgo dentro y fuera del campo y por no portar la camiseta con profesionalismo. No quiero ni pensar que haya sido cierto que algunos jugadores quisieran abandonar el barco”, añadió enérgicamente.

México forma parte del Grupo B en la Copa Oro junto a Haití, Honduras y Catar. El debut del Tri está programado para el próximo domingo 25 de junio frente a Honduras a las 6:20 p. m.